Espert impulsa "algo parecido" a la convertibilidad y "tirar a la basura" las leyes laborales

El precandidato del frente Despertar habló ante empresarios en Córdoba, Criticó al gobierno de Macri y a las propuestas de Alberto Fernández

El precandidato presidencial del frente Despertar, José Luis Espert, regresó a Córdoba para hacer campaña antes de las primarias (PASO) del 11 de agosto.

Ante empresarios de la Cámara de Comercio aseguró que hay que despedir a 1,5 millones de estatales e ir a fondo con una reforma laboral. Admitió que esa es la medida "más dura" que debería tomar para achicar el Estado "porque hay que despedir gente: 1,5 millones de personas que son los militantes que el kirchnerismo ingresó desde 2013".

Señaló que, "a diferencia de hoy, los capacitaríamos y prepararíamos para que tengan trabajo en el sector privado".

Espert afirmó que se requieren leyes laborales que hagan que el empresario "tenga ganas de contratar; hoy más que asumir un empleado es adoptar un hijo. Con estas leyes un tercio de la gente trabaja en negro y eso no hace poner colorados a los sindicalistas que siguen defendiendo las normas".

Aseguró que "hay que tirar a la basura" las leyes de contrato laboral, de indemnizaciones colectivas y de asociaciones profesionales. "Hay que terminar con la ultra actividad, con la obligación de los empresarios de retener la cuota sindical, hay que descentralizar las negociaciones. Habrá que ir al Congreso con algunas cosas y otras saldrán por decreto", describió y subrayó que tiene "ganas de cruzarse con la mafia sindical".

Ante la inquietud empresaria sobre el "caos" que se podría generar con una modificación radical, Espert sostuvo que el caos "existe hoy" y contrastó: "Si el temor es a las mafias del sistema, ya el tema es policial es otra cosa". Su compañero de fórmula, Luis Rosales, aclaró que "sin nuevas leyes laborales no se puede competir con el mundo".

Dólar, Leliq e inflación

Espert habló también sobre la propuesta del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de bajar las tasas de las Leliq para inyectar dinero al consumo a través del aumento de haberes de los jubilatorios. La tildó de "berreta propuesta de campaña" y explicó: "Ya sabemos cómo termina. Si no se pagan se viene una confiscación de los depósitos y se termina estafando otra vez a la gente de a pie".

Y propuso avanzar en "algo parecido a la Convertibilidad" de los '90 durante el gobierno de Carlos Menem.

"La manera civilizada de solucionar el problema económico es bajar la inflación. Hay que derrotar a la inflación urgente. No digo que sea fácil. Hay que pensar en algo parecido, no igual a la Convertibilidad, cero emisión monetaria para financiar el déficit, eliminar todo tipo de indexación y algún esquema de fijación inicial del tipo de cambio. No eliminaría elBanco Central", concluyó.