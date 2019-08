Voto a voto: este es el resultado de 18 encuestas que marcan la diferencia entre Macri y Alberto F.

Del análisis de los sondeos relevados se verifica, en promedio, una diferencia en favor de la fórmula del Frente de Todos de 4,8 puntos

Los medios de comunicación y los portales de internet tendrán plazo hasta esta medianoche para difundir encuestas y sondeos de opinión o pronósticos sobre los resultados de las PASO del 11 de agosto, dado que a partir del primer minuto de mañana comenzará a regir la veda para ello, de acuerdo a lo establecido por la ley electoral.

En este contexto, Tramas y Tendencias presentó hoy un análisis en el que se tienen en cuenta los resultados obtenidos de 18 consultoras en donde se puede observar cuál es la preferencia de los votantes.

Del análisis de las encuestas relevadas se verifica, en promedio, una diferencia en favor de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de +4,8 puntos porcentuales (39,3% vs 34,6%), con una brecha máxima de +13,7% (Hugo Haime) y una brecha mínima de +1,7% (Management & Fit).

Por su parte, la medición de Real Time Data arroja un "empate perfecto" (0% de diferencia entre ambos candidatos), una proyección que en nuestra opinión nos parece altamente improbable.

Solo 2 de las 13 consultoras relevadas dan como ganador a la fórmula Macri–Pichetto (Ideia y el Banco de Inversión BTG Pactual). Lo curioso es que ambas mediciones fueron elaboradas o encargadas por empresas brasileñas.

No es novedad que el gobierno de Brasil está jugando fuertemente en favor de la reelección del presidente Macri, de modo que -según Tramas y Tendencias- cabría preguntarse: ¿los resultados que arrojan los 2 sondeos de las consultoras brasileñas son reales, o simplemente forman parte de una operación política?

La consultora cuyas proyecciones se acercan más al promedio de todas las mediciones es la de Ricardo Rouvier (+4,4 puntos porcentuales entre ambos candidatos).

Mientras que las que mejor pronosticaron los resultados, entre las aquí mencionadas, fueron: Opinaia (en las PASO de la provincia de Buenos Aires, año 2017) y Raúl Aragón y Asociados (Elecciones presidenciales, año 2015).

Según la apreciación de la empresa que hace el análisis, la notable fluctuación en el procentaje de indecisos (mínimo de 1,6% y máximo de 33%) no es real: la gran polarización entre las dos fórmulas principales permite inferir que no existe tal caudal de votantes que a esta altura del calendario electoral no hayan decidio su voto.