Junto Massa, Cristina dio un fuerte mensaje de unidad: "cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera"

CFK y Massa se mostraron juntos por primera vez, tras 50 días del acuerdo electoral, durante la presentación de "Sinceramente" en Malvinas Argentinas

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se mostró este sábado junto a su ex jefe de Gabinete y ahora precandidato a diputado nacional Sergio Massa, por primera vez en un acto de campaña luego de más de 50 días de haber acordado conformar un frente de unidad entre el kirchnerismo y el Frente Renovador y buscó dar un fuerte mensaje de unidad partidaria, cuando falta un poco más de una seana para las elecciones primarias, abiertas, simiultáneas y obligatorias (PASO).

De esta forma, la ex presidenta intentó mostrar que ya quedaron de lado cualquier diferencia entre quienes actualmente integran el Frente de Todos, más precisamente las peleas que tuvo con Massa y con su actual compañero de fórmula, Alberto Fernández.

"Ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera", indicó Cristina Kirchner al cerrar la última presentación del libro "Sinceramente" en la localidad bonaerense de Tortuguitas.

En un tramo del discurso en el que se refería a un eventual gobierno del Frente de Todos, Cristina Kirchner dijo que con algunos dirigentes del espacio "nos habíamos distanciado y nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias".

"Los que privilegiamos nuestras discusiones y peleas, ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera", remató.

Esas palabras fueron acompañadas por el ya característico canto de "vamos a volver que rápidamente copó las colmadas tribunas del DirecTV Arena.

En el marco de la presentación del libro Sinceramente, que se realizó en el microestadio DirecTV Arena en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, fue tomada y difundida la primera foto política entre la senadora y el jefe del Frente Renovador, luego de que estuvieron enfrentados durante 6 años.

La foto que se distribuyó desde el Instituto Patria fue registrada en una sala del microestadio y aparecen en cuadro en torno a un sillón donde Cristina Kirchner se ubicó en el centro, Massa y el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En tanto, la esposa del ex intendente de Tigre, Malena Galmarini; y la intendenta de La Matanza y postulante a vicegobernadora Verónica Magario quedaron sentadas, a los costados, en dos otomanas grises.

Con el mismo formato que se utilizó en la Feria del Libro, Cristina Kirchner aprovechó la presentación del libro en un estadio colmado para realizar declaraciones políticas, a una semana de las PASO y con la particularidad de que en la primera fila estuvieran varios dirigentes del massismo como las legisladoras Mirta Tundis y Cecilia Moreau junto al intendente anfitrión Leonardo Nardini y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray.

Durante la presentación la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todo afirmó que "estas políticas económicas son un verdadero tsunami sobre la vida de todos y todas".

La compañera de fórmula de Alberto Fernández manifestó su apoyo al precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y también al postulante a diputado nacional Sergio Massa, quien asistió por primera vez en la campaña de un acto de la ex mandataria.

Tras señalar con ironía que "algunos quieren explicar la realidad con fenómenos meteorológicos y términos fluviales", en alusión al discurso del oficialismo, la ex mandataria sostuvo que "estás políticas son un verdadero tsunami sobre la vida de todos y de todas".

Durante la presentación del libro, que se dio en un estadio repleto y con Massa en primera fila, Cristina Kirchner dijo sobre el gobierno de Cambiemos: "Este es un modelo de especulación donde ganan los bancos y todos los demás pierden".

"Son tan primarios. En algún momento podíamos discutir cuestiones que generan posiciones encontradas. Pero frente a los alimentos, la comida, tener trabajo. Tenemos que volver a discutir cosas que ya estaban resueltas", aseguró la expresidenta.

Cuando iban poco más de 20 minutos de su presentación, Cristina nombró por primera vez a Massa y le pidió: "Creo, Sergio, que deberían pensar (los legisladores) en algún mecanismo para protegernos de que una persona, en virtud de que gana una elección, decide hacer cualquier cosa y endeudar a generaciones y generaciones de argentinos. Algo hay que hacer con eso para que no nos vuelva a pasar".

Sobre el final de la presentación, Cristina se refirió a su acercamiento a Massa, al selañar que "los que nos habíamos distanciado, nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias". "Nos dimos cuenta que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", reflexionó.

Contundente respaldo a Kicillof

Cristina también le dedicó varios pasajes de la presentación del libro, en el que habló poco del contenido de la autobiografía, a Kicillof. "Capacidad sin sensibilidad, no sirve", dijo al destacar su precandidatura a gobernador bonaerense.

Luego recordó cuando el precandidato le propuesto crear el Plan Ahora 12. "Lo charlábamos y me contó. Mientras él me hablaba yo me acordaba de mi infancia y adolescencia. En mi casa se compraban hasta los libros en cuotas", dijo.

"No critico a nadie que tenga chofer, mucama y mayordomos. Ojalá me hubiera tocado. ¿Quién no quiere vivir en una casa que tenga de todo? Es muy difícil, son casos excepcionales, que los que han tenido la inmensa suerte de tener todo y que le sobrara de todo en la vida, puedan tal vez entender las necesidades que pasa la gente", dijo la actual senadora, y agregó: "Por eso, las metáforas de la mitad del río y el final del túnel [en referencia a frases del presidente Mauricio Macri] intentan explicar lo que desde esa perspectiva es inexplicable y solo es entendible desde la perspectiva del pueblo. Capacidad y sensibilidad de la política. Son esenciales".

Luego, la exmandataria criticó a la actual administración nacional y bonaerense: "Un país diferente y más solidario es posible. Todas estas afirmaciones. Revelan las peores cosas del poder y la política. De decir una cosa un día y otra diferente al otro día".

"No podemos perder más el tiempo. No me imagino cuatro años más con estas políticas, explicaciones, fabricas cerradas. Creo que todos y todas vamos a tener que poner un gran esfuerzo para superar estos enfrentamientos y divisiones de la sociedad. Van a venir tiempo difíciles por la deuda monumental que contrajeron", explicó.