Espert: "Si echamos a los ñoquis, se puede reducir el IVA a la mitad y eliminar las retenciones"

El precandidato a presidente lideró una marcha frente a la AFIP donde además se comprometió a no aumentar los impuesto en el caso de que sea electo

El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, expresó que "si echamos a los ñoquis del Estado se puede reducir el IVA a la mitad y eliminar las retenciones" al encabezar una marcha frente a la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se comprometió a "no aumentar" impuestos en caso ser electo.



"En los últimos 12 años 15 millones de ñoquis se incorporaron al Estado. Los impuestos son una estafa para los nueve millones de contribuyentes. La Argentina es el país con la mayor presión impositiva del mundo, mientras tanto el gasto público no ha dejado de crecer. Esto es parte de nuestra decadencia", aseguró al hablar en la Plaza Malvinas, sede central de la AFIP.



"Trabajás siete meses para el Estado y sólo cinco para vos", escribió Espert en un mensaje en su cuenta de Twitter, en referencia a la carga impositiva que abonan los contribuyentes en comparación al salario, informó Télam.



En tal sentido, durante el acto firmó, junto a su candidato a vicepresidente, Luis Rosales, un "Compromiso con el Contribuyente", para no subir impuestos.



El documento lleva la firma de ambos candidatos que se comprometieron a "no votar la creación de nuevos impuestos o tributos; no aumentar los existentes; y a considerar opciones para reducir la actual carga impositiva".



La firma del compromiso se realizó ante la asociación civil Nosotros Los Contribuyentes (NLC), cuyo objetivo es "dar visibilidad a la confiscatoria carga impositiva y presionar por la baja de impuestos en bienes y servicios".



El candidato a vicepresidente, el periodista Luis Rosales, destacó que es la primera fórmula presidencial en comprometerse a no crear nuevos impuestos y a trabajar para bajar los que están vigentes.



"La causa de la libertad del ser humano es la más importante, el ser humano es mas importante que cualquier Estado", expresó.



Durante el acto hablaron además Manuel Adorni, candidato a vicejefe de gobierno; Martín Litwak, académico; Joanas Gutierrez, de "Nosotros los Contribuyentes"; Carlos Maslaton, economista, y finalmente Rosales y Espert.