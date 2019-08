Conocida actriz reveló que Alberto Fernández la invitó a salir por mensajes a través de las redes

Además de confirmar que votará a Macri, la famosa dijo que el precandidato para presidente por Juntos por el Cambio se comunicó varias veces con ella

Tras confirmar que para las próximas elecciones votará a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio porque no va a votar "a nadie que sea sospechado de corrupción", la actriz Esmeralda Mitre reveló que el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, la invitó a salir.



Esto sucedió durante el programa Debo Decir (América), conducido por Luis Novaresio, cuando la exesposa de Darío Lopérfido dijo que "no voy a votar de ninguna manera a nadie que esté sospechado de corrupción. Y no son solo sospechas, hay causas y hay gente que está presa por lo que sucedió"

Además, sosutvo: "hay muchas cosas que este gobierno no hizo del todo bien, desde ya. Creo que es grave que volvamos a estar con posibilidades de que vuelvan los kirchneristas después de tantas cosas tremendas como, por ejemplo, decir que mi padre era un torturador, un asesino, un criminal para poder quedarse con Papel Prensa, cuando fueron sobreseídos él y Magnetto en todas las instancias".

Luego reveló que "Alberto Fernández se comunicó conmigo varias veces, después de haber salido de ese gobierno". E insistió: "No entiendo con qué intención, eso se los dejo a su criterio diría Karina Jelinek que es Simone de Beauvoir con esa frase".

Y continuó: "Yo puedo tener amigos kirchneristas, pero alguien que fue cómplice de tanta corrupción... no entiendo cómo quiere salir con una supuesta hija de alguien a quien él denunció como un torturador, un asesino y un criminal".



Frente a esto, el conductor le preguntó para qué la había llamado, y Mitre contestó: "Lo dejo al criterio de ustedes, no tengo ni idea". Y agregó: "Fue por una cuestión personal, me escribió por inbox, no me conocía. ¿Por qué voy a conocer yo a Alberto Fernández? No tengo ningún interés".



"No me quedó claro", le dijo el periodista, ante lo cual la exparticipante de Bailando por un sueño respondió: "Te quedó clarísimo".

"¿Te invitó a salir?", preguntó Novaresio. "¿Vos querés que yo lo diga para que salga la frase? No lo voy a decir... Me siento muy halagada pero si vos llamás y querés ser amigo de la hija de un torturador, asesino, criminal, que robó Papel Prensa entonces mínimamente dame explicaciones de por qué mentiste de esa manera y avalaste todo eso", cerró.