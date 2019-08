Kicillof: "Me tienen podrido con culpar al peronismo por los últimos 28 años"

"No pueden pasarse períodos de gobierno dando excusas", acusó el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos a una semana de las PASO

El precandidato del Frente de Todos a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró su sede de campaña en la ciudad de La Plata y consideró que la mandataria María Eugenia Vidal "encubrió" desde la Provincia los "problemas" que generó a nivel nacional el presidente Mauricio Macri.

Para el economista, "en vez de encarar los problemas que estaba generando el gobierno nacional, desde la Provincia se los ha encubierto".

"Le quedan cinco meses de gestión. Hoy cuando están cerrando una empresa debería mandar funcionarios a ver si lo puede evitar. Y creo que eso es ayudarla, marcarle estas dificultades y pedirle que lo haga", aseguró el aspirante a gobernador.

En conferencia de prensa, Kicillof acusó al oficialismo de "nunca" hacerse "responsable de nada" y "pasarse períodos de gobierno dando excusas".

"Es muy poco lo que han hecho en términos de vialidad, saneamiento y agua potable. Es una campaña de mucho marketing y poca mejora", cuestionó.

Durante este acto, el precandidato inauguró el centro cultural "La casa de Axel Kicillof", que funcionará como la sede oficial de su campaña y está ubicada en la esquina de las calles 9 y 51, en la capital bonaerense.

Entre otras cosas, el ex titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "hay gente que está angustiada, que votaron a la revolución de la alegría para vivir mejor y se encontraron con esto".

"No pueden pasarse períodos de gobierno dando excusas, después de haber prometido todo lo que prometieron. Ahora va a ser la crisis mundial, la guerra de monedas", criticó.

Por último, el exfuncionario nacional aseguró que está "muy contento" porque el Frente de Todos está "haciendo una campaña con muchos menos recursos" que el oficialismo.

"Estoy muy entusiasmado. Uno ha aprendido a mirar las encuestas de reojo, uno ha visto muchas veces, hablábamos de Donald Trump, de Bolsonaro, Brexit, Colombia: muchos fracasos en predicciones electorales. Como economista uno las predicciones las toma con cuidado", analizó.

Kicillof continuó su actividad en La Plata con un encuentro en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de esa ciudad, donde va a presentó su libro "Radiografía de la provincia de Buenos Aires. Crisis de un territorio en disputa".

Allí aseguró que existe una "discusión bastante confusa, mentirosa y poco interesante, que le atribuye los males del presente a un período histórico medido en años". Y agregó que se tramo de la historia aparece como "variable". Dijo que a veces mencionan 28 años, a veces hablan de 70 y otras 80.

"A mí ya me tienen podrido. No sé a qué le quieren echar la culpa. Uno hace las cuentas y no sabe cuándo empezó el desastre del que vinieron a salvarnos los que hoy gobiernan", dijo en tono irónico.