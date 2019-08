Guiños y mensajes de apoyo: los "unicornios" piden la reelección de Macri

Cuando el actual presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño, Marcos Galperín ya tenía una buena relación con él. La ley de software que beneficia impositivamente al CEO de Mercado Libre y muchas otras cuestiones políticas reforzaron su apoyo al Presidente hasta manifestar públicamente este jueves que lo votará en las PASO.



"Porque quiero q mis [email protected] vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro", tuiteó Galperín cuya empresa celebró sus 20 años y un valor al cierre del viernes mayor al de eBay, el "unicornio" que lo influenció allí por los 90'.



Galperín, sin embargo, no es el único "unicornio" que apoya al Presidente. Sin decirlo expresamente, pero dejándolo entrever en tuits y conversaciones personales, Martín Migoya, de Globant también apoya la reelección de Macri.



"Defendemos la libertad de prensa. Debemos respetar lo q dice el claro Art. 43 de la Constitución: 'No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística'", citó Migoya en Twitter.



Migoya, es dueño de una desarrolladora de software con base en la avenida Huergo, en CABA. Es uno de los mayores impulsores del chat de los 256 empresarios llamado Nuestra Voz, donde estimula la defensa de los temas de fondo que busca instalar el oficialismo, como la defensa del "capitalismo moderno".



En las últimas semanas, además, desde ese espacio surgieron flyers con logo llamando a participar en las elecciones primarias de este domingo, en línea con el mismo mensaje de la Casa Rosada, que busca que haya la mayor participación posible, dado que considera que a mayor apatía con la elección, más posibilidad de que se trate de un "voto propio" en caso de concurrir.



Ahora, sin chats ni tuits, aportes son amores. Oxenford es el fundador de la firma de clasificados on line OLX, fuerte por ejemplo en el mercado indio. El 2 de agosto, el empresario aportó $ 1 millón en la campaña presidencial de Juntos por el Cambio, según consta en el registro oficial de contribuciones.



La web de aportantes que se estableció en la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos que rige para esta campaña electoral sigue anotando nombres, firmas y montos de importante respaldo para el oficialismo.



En las últimas horas, aparecieron dos contribuciones por $ 835 mil cada una de firmas ligadas al empresario Eduardo Costantini: Consultatio y Nordelta SA. También aportó $ 500 mil Enrique Cristofani, el número uno del Banco Santander en la Argentina, un hombre que respalda en público a la Casa Rosada.



Otra aparición llamativa fue la firma Valiente J5, ligada al polista Adolfo Cambiasso, que giró $ 4,5 millones también para el oficialismo. El Frente de Todos suma aportes pero de montos menores.