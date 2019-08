Alberto Fernández: "El Gobierno hizo todo para que se generen dudas sobre el traspaso de datos"

El precandidato presidencial redobló críticas por el rol de la firma Smartmatic en el escrutinio: "Tiene unos antecedentes horribles".

En medio de una enorme expectativa y en un contexto caótico, Alberto Fernández sufragó en la sede de la UCA de Puerto Madero. Feliz por vivir esta jornada, el candidato del Frente de Todos se mostró contrariado y agobiado por los medios de comunicación que pugnaban por tener su palabra.



En ese contexto, el referente opositor volvió a hacer foco en la polémica que se generó en torneo a la empresa Smartmatic: "El gobierno hizo todo lo necesario para que haya dudas sobre el sistema de traspaso de datos, hay mucha preocupación porque la empresa encargada tiene unos antecedentes horribles", disparó.



Fernández hizo un llamado a los fiscales para que estén atentos durante toda la elección para garantizar que las cosas se hagan bien, pero dejó en claro que es optimista: "No tengo dudas de que la gente nos va a acompañar".



Aunque arrancó su domingo muy temprano, donde se hizo un espacio para llevar a pasear a su perro Dylan, el precandidato a presidente por el Frente de Todos arribó a votar a media mañana.



Acompañado por su mujer, la periodista Fabiola Yañez, el ex Jefe de Gabinete kirchnerista optó por un sobrio saco gris, pantalón de vestir negro y una camisa blanca sin corbata.



Custodiado de cerca por personal de la Prefectura, Fernández tuvo que esperar unos 10 minutos para emitir su voto debido a que había otras personas delante de él.



"Es un día muy importante donde estamos esperando que los argentinos decidan", dijo Alberto tras sufragar, quien destacó que los peronistas están todos unidos y que tras las PASO convocará "a todos los argentinos para que nos unamos y resolvamos todos los problemas que tiene la Argentina".



El aspirante a la Casa Rosada señaló que espera "construir el país federal que el interior está esperando" y remarcó la importancia de concurrir a votar.



Tras abandonar la UCA, se dirigó a su departamento de Puerto Madero donde almorzará con su familia, amigas y su perro. "Dylan siempre algo liga en el almuerzo", bromeó, mientras que otros periodistas le reclamaron que no les había llevado facturas para el desayuno, como sí lo había hecho otras veces.



Por último, contó que mantuvo una conversación con Cristina Kirchner -su precandidata a vicepresidenta-, quien se encuentra en Río Gallegos para emitir su voto. "Allá está nevando y hace mucho frío", concluyó sin dar mayores explicaciones de charla que mantuvo con ella.