Lanata: "En la Provincia no me esperaba que la diferencia fuera tan alta"

El periodista habló del resultado de las elecciones en diálogo con Marcelo Longobardi y reveló una tendencia importante en la provincia de Buenos Aires

El periodista Jorge Lanata dijo este domingo que "todavía no hay resultados. Pero todos tenemos ya algunos. Algunos más creíbles y otros menos creíbles. La diferencia no va a ser grandísima pero va a ser grande. No va a ser mínima. En la Provincia no me esperaba que fuera tan alta".

"Hay porcentajes que desde el Gobierno, por un lado, y la oposición, por el otro, han distribuido en las últimas horas. Hay que esperar a partir de los datos que se empiecen a dar a las nueve de la noche. Las tendencias serán más claras", dijo en diálogo con Marcelo Longobardi.

Además el periodista manifestó: "Para un lado o para el otro, el famoso ‘fraude comunicacional’ es una imbecilidad. Los resultados son los resultados. Los da la Justicia Electoral y no los medios".

Te puede interesar ¿Qué sucede si alguien decidió no concurrir a votar en las PASO 2019?

Minutos después de las 18, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa desde el centro de cómputos e hizo énfasis en la "alta participación" en las PASO, del 75%.

"Ha sido una jornada ejemplar de la democracia", inició el funcionario, acompañado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez.

"De acuerdo a lo que dictaminó la Justicia Electoral, a partir de las 21 horas y también de acuerdo con la resolución del Juzgado Número 1 de la Capital Federal (María Servini), siempre y cuando el 10 por ciento de la información de la Provincia de Buenos Aires Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires esté procesado, vamos a empezar con la carga de los datos y la difusión de los mismos", sentenció Rogelio Frigerio.