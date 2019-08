Finocchiaro: "El Presidente no estaba enojado con el que votó sino con la situación del mercado"

Tras la reunión de Gabinete ampliado, Macri mandó a dar una conferencia de prensa a Patricia Bullrich, de Seguridad, y Alejandro Fonocchiaro, de Educación

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aclaró que, cuando brindó la conferencia de prensa del lunes luego de la contundente derrota oficial en las PASO, el presidente Mauricio Macri "no estaba enojado con aquel que votó", sino "con la situación de los mercados".

"El error que consideramos es que estuvimos enfrascados en lograr resolver los problemas estructurales para el crecimiento del país: equilibrar las cuentas, tener un presupuesto equilibrado, una Justicia independiente, una batalla contra el narcotráfico", explicó Finocchiaro sobre los motivos de su derrota en las urnas.

Además, el titular de la cartera educativa reconoció que "en muchas de esas medidas que fuimos tomando posiblemente no nos hayamos dado cuenta a tiempo del padecimiento que estaba sufriendo la clase media".

"Nos preocupamos mucho porque esto no golpea a los sectores más desfavorecido, pero sí a la clase media", enfatizó.

El funcionario también indicó que "los jubilados están contemplados" dentro de las medidas económicas anunciadas por Macri, a pesar de que no hubo mención alguna en el discurso dado por el Presidente, "porque ahora tienen el aumento que corresponde a la variación en la fórmula en que se calcula que los va a beneficiar".

Sin embargo, el aumento (a partir de septiembre el mínimo será de $12.937) había sido establecido mucho antes de la depreciación del peso de los últimos días, con lo cual no contempla en nuevo panorama económico.

"Las medidas que tomó el Presidente no son paliativos ni son medidas electorales ni coyunturales; es un mensaje claro a la clase media argentina para decirles que entendimos el resultado de las urnas, que son para empezar a corregir esas distorsiones que afectaban a la clase media, que se van a seguir manteniendo y a amplificar en la medida en que a fin de año tengamos el presupuesto equilibrado y las cuentas públicas en orden, como las vamos a tener", planteó Finocchiaro.

Asimismo, el ministro de Educaciónaseguró que "no hubo marcha atrás en el congelamiento de precios" de los combustibles.

"Se va a mantener la medida del Presidente, pero este Gobierno no aprieta gente, estamos conversando con las petroleras. Nosotros no apretamos a nadie, no es nuestro estilo de gobierno, este gobierno no aprieta gente", indicó Finocchiaro.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aclaró: "Nuestro Presidente ha decidido dar todos los pasos para que la Argentina tenga gobernabilidad".

"Que se entienda que el gobierno de la Argentina es el del presidente Macri. Macri es el presidente de los argentinos y lo va a ser de acuerdo a lo que decida la gente, que aún no decidió, el 27 de octubre, hasta el 10 de diciembre, si la gente nos da una segunda oportunidad", puntualizó.