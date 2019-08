Guillermo Pereyra: "El Gobierno en 24 horas le dio un mazazo a todo el sector energético"

El legislador y titular del sindicato petrolero pidió que no se congele el precio de los combustibles sino que se apliquen medidas de fondo

El senador nacional y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo que "no se va a aplicar la ley de abastecimiento", luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno y las petroleras para congelar el precio de las naftas.



"Nosotros no estamos reclamando que no se congele el precio del combustible, sino que una necesidad frente a la escalada que hay del dólar no empuje el precio del combustible, porque sería un empuje hacia la inflación, que de hecho la tenemos muy alta", analizó Pereyra.



En este sentido, el legislador nacional por Neuquén, afirmó: "Mantuvimos reuniones y por supuesto hemos tenido reuniones también el día de hoy con las empresas petroleras, con el ministro de energía de nuestra provincia ,a ver si se puede revertir esto".



"Estamos de acuerdo con el congelamiento del precio del combustible, pero no hace falta tocar por 90 días otras cosas como el precio del crudo. El de la provincia lo ponen a u$s45 al tipo de cambio, la venta de combustible retroactivo a u$s45,3 el tipo de cambio a lo que era el 9 de agosto", analizó den declaraciones relevadas por Ámbito Financiero.



Por último, Pereyra afirmó: "Esto no hace falta. El Gobierno tiene las herramientas para mantener el precio de combustible que es quitar una parte de los impuestos por 90 dias para cubrir esta parte, porque 60% del precio del combustible son cargas tributarias. Asique hay que modificar esto que genera la desconfianza en los mercados que son los que ponen la plata para traer el hidrocarburo que se hace en Neuquen en Vaca Muerta"