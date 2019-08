Bolsonaro está dispuesto a dialogar con Alberto Fernández, pero igual advierte sobre el Mercosur

El presidente de Brasil dice que Fernández tendrá que darle una "señal", luego de calificar la fórmula del Frente de Todos como "delincuentes de izquierda"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que está dispuesto a dialogar con Alberto Fernández en caso de que el dirigente sea elegido en octubre para gobernar en Argentina, aunque mantuvo la amenaza de alejar a su país del Mercosur si su principal socio en el bloque sudamericano cierra su economía.



"Estamos dispuestos (al diálogo). Yo converso hasta con Folha de Sao Paulo y por qué no con el futuro presidente de Argentina; estamos dispuestos, él va a tener que dar una señal. Cuando asumí dije que iba a mantener la democracia, la libertad, abrir el mercado, respetar las religiones y es lo que hago", dijo Bolsonaro en un diálogo con periodistas.



El presidente brasileño aludió por primera vez a la "señal" que le pide a Fernández, luego de una serie de declaraciones en la que había calificado a la fórmula del Frente de Todos como "delincuentes de izquierda".



Pero continuó con las críticas hacia Fernández y su compañera de fórmula, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, vencedores en las PASO del domingo pasado frente al presidente Mauricio Macri.



Ratificó los dichos del ministro de Economía, Paulo Guedes, de retirar a Brasil del Mercosur en forma unilateral en caso de que un futuro gobierno argentino cierre la economía, a la vez que apuntó que Fernández considera injusta la condena del líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva, quien está encarcelado y cumple una condena judicial.



"El actual candidato que lidera en Argentina con Cristina Kirchner de vice ya visitió a Lula y dijo que era una injusticia, quiere revisar el Mercosur. Y Paulo Guedes dijo que si crea problemas Brasil saldrá del Mercosur. Y tiene razón", dijo Bolsonaro a periodistas en el Palacio de la Alvorada, residencia presidencial.



"Tengo una excelente relación con Macri, con Marito (Abdo, presidente de Paraguay) y hasta con el uruguayo (Tabaré Vázquez) que es un poco de izquierda también. Queremos traer ese país (Argentina) con nosotros", explicó Bolsonaro, quien añadió que desde su llegada al poder procura "desideologizar" al Mercosur.



El mandatario defendió el plan económico de su gobierno y afirmó: "Miren lo que pasa en Argentina, cae la bolsa, el dólar y los intereses suben, el mercado no va a perdonar a la izquierda de nuevo, no habrá inversión hasta resolver la situación política".



Pese a que reiteró que espera una señal de Fernández para el caso de que venza en la puja electoral de octubre, dijo no creer que el candidato del Frente de Todos "quiera seguir la línea de la libertad y la democracia, porque esa esa gente no quiere salir más del país, quiere vivir de la cosa pública".



"En Brasil hay gente así infiltrada en los ministerios", añadió.



Y, repitió lo dicho el lunes tras las PASO, al asegurar que el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, podrá vivir lo mismo que el norteño Roraima, adonde emigran los venezolanos que salen de su país.



"Rio Grande do Sul puede ser una Roraima si se profundiza la crisis en Argentina y en un gobierno dictatorial la elite va a escapar rápidamente, como la venezolana que se fue a Miami, la clase media a Colombia, Chile y Argentina y los más pobres a Brasil, por tierra", declaró.



Argentina es el tercer socio comercial de Brasil detrás de China y Estados Unidos y el primer destino de las manufacturas brasileñas.