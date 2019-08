Marcos Novaro: "Macri está mostrando la ridiculez de ponerle plata en el bolsillo a la gente"

El analista político dialogó con iProfesional sobre el cruce de declaraciones entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y habló de las medidas oficiales

El Gobierno salió a responder al revés electoral de las PASO con una serie de medidas y discursos para revertir el escenario. En el medio, se encuentra la escalada del dólar a cerca de $60, el recalentamiento de la inflación y la puja comunicativa con Alberto Fernández.

Para comprender este escenario complejo, iProfesional conversó con el analista político Marcos Novaro, que interpretó los anuncios de Mauricio Macri y planteó un panorama tenso dentro del peronismo en caso que llegue al poder en diciembre.

-¿Qué lectura hace de las declaraciones que hicieron tanto Macri como Alberto Fernández luego de las PASO?

-Los dos se están midiendo para ver cómo combinan la campaña que tienen que hacer y también los dos están preocupados por el despelote económico, que es muy destructivo para ambos, porque puede dejarle las reservas en cero al próximo gobierno, al igual que la inflación puede ser muy alta y en crecimiento. Macri y Alberto Fernández no están de acuerdo, pero quieren evitar que el divorcio los lleve al peor escenario para los dos y que la que festeje sea Cristina. Con eso, Alberto puede durar seis meses y venir Cristina. Puede haber estallido social si la situación se pone peor.

-¿Puede llegar el Gobierno a recuperar el espacio perdido en las PASO?

-No tiene sentido hacer especulaciones si el Gobierno va a llegar a dar pelea o no, lo que quizás me preguntaría es si puede ser competitivo el Gobierno en octubre con este panorama. Es decir, es todo muy incierto, porque también puede sacar más diferencia la oposición. No puedo decir nada al respecto.

-¿El Gobierno hizo un giro populista con las medidas que lanzó en los últimos días?

-Tiene cierta lógica que el Gobierno aumente el gasto y abandone la idea del déficit cero porque tiene que evitar un estallido social, es evidente. El efecto es incierto porque al aumentar el gasto se está dando una mala señal al mercado, entonces sube el dólar y el riesgo país y enseguida se dispara la inflación. Entonces no le termina llegando nada a la gente de ese aliento al consumo. Como mucho, se evita una caída mayor.

-¿Es acertado hacer eso?

-Macri está mostrando la ridiculez de ponerle plata en el bolsillo a la gente, esas cosas a veces funcionan en ciertos contextos y en otros son un veneno.

Alberto Fernández dice que el Presidente lo hace mal, pero no, pasa que ciertas cosas no pueden funcionar en esta situación, y por eso lo único que podía funcionar medianamente era hacer un ajuste ordenado.

Ahora se está haciendo de manera desordenada y cuando llegue el populismo va a tener que administrar parte de ese ajuste, a menos que logre que todo estalle antes que se vaya Macri. Aun así, en ese caso, me parece que la crisis igual va a ser larga y va a seguir, cosa que también se lo puede llevar puesto a Alberto. Entonces, si él es inteligente no creo que apueste a un estallido social y por eso está cooperando con Macri. Por eso se puede ser más optimista hoy que el lunes pasado.

-Antes mencionaba a Cristina Kirchner, ¿cuál puede ser su rol en este escenario?

-A partir del 10 de diciembre tiene el poder, y si La Campora se queda con el poder de la provincia de Buenos Aires, lo pueden hacer caer a Alberto en dos minutos. La provincia no va a tener un gobierno amistoso con él. Kicillof es el arma letal que tiene Cristina para hacer pelota a Alberto.

-¿Y el resto del peronismo cómo queda parado?

-El peronismo tiene que ofrecerle respaldo a Alberto, pero él a cambio va a tener que darle otra cosa. Argentina es una bomba, en los últimos años hemos vivido una panacea política.

-¿Cómo puede impactar la pelea en el peronismo en el futuro del país?

-La pelea peronista va a ser crítica porque ahora hay una recomposición de una unidad en lo electoral, pero en términos de políticas y de conducción no porque no se sabe quién va a ser el jefe. Alberto Fernández está en proceso de convertirse de empleado a líder, pero nunca lo fue. Entonces vamos a ver de acá a diciembre, sobre todo a partir de diciembre, si se convierte o no en el jefe efectivo del peronismo. Ahí hay una pelea inevitable con Cristina y "armas" de destrucción masiva mutuas, porque él puede usar a los jueces por las causas contra ella pero tiene la amenaza que Kicillof y La Campora en territorio bonaerense. No creo que vayan a ser muy amables.-