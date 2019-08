Cuál es el promedio de un ministro de Economía en su cargo en Argentina

Hernán Lacunza se convertirá en el ministro de Economía número 24 desde el regreso de la democracia. Asumirá en medio de una fuerte crisis y la mirada descreída de una buena parte de la población.

Hasta el final del mandato de Mauricio Macri, tendrá sólo 112 días para aplicar medidas que mejoren la coyuntura actual.



Lacunza reemplazará a Nicolás Dujovne, que había llegado a mitad del gobierno de Mauricio Macri y se va sin completar el mandato presidencial. Lo que no es una excepción. Porque hasta hoy ningún ministro de Economía ha podido cumplir con el período que establece la Constitución (completar los 6 años de Alfonsín, o los 4 años desde 1994).



En los 35 años de democracia, Argentina tuvo 24 ministros o secretarios de Economía. El promedio de duración al frente del cargo casi un año y medio (1,45) por gestión.



Domingo Felipe Cavallo es, hasta hoy, el ministro de Economía que más días estuvo al frente. Primero, con Carlos Saúl Menem, ocupó ese lugar durante cinco años y medio; y luego, con Fernando de la Rúa, cuando no llegó a cumplir un año.



En total, Cavallo manejó la economía del país durante 2.260 días. Traducido, eso representa el 17% del tiempo desde el regreso de la democracia hasta ayer.



Lo sigue el radical Juan Vital Sourrouille, quien en el gobierno de Alfonsín (que tuvo 4 ministros) pasó 1.501 días en la cartera.



Tercero en el ranking de duración aparece Roberto Lavagna, quien llegó de la mano de Eduardo Duhalde en abril de 2002 y se fue con Néstor Kirchner en noviembre de 2005. En total, Lavagna duró 1.310 días; es el 10% del tiempo.



Cuarto quedó Roque Fernández (con Menem estuvo 1.221 días) y quinto, el saliente Dujovne, que estuvo 958 días.



Hasta hoy, el malogrado Miguel Ángel Roig fue el ministro con menos tiempo al frente de Economía. Murió de un infarto el 14 de julio de 1989, cinco días después de haber asumido el cargo de la mano de Menem. Tenía 68 años.



Detrás de Roig aparece un nombre muy poco conocido: Rodolfo Frigeri. Estuvo a cargo de la secretaría de Hacienda, Finanzas e Ingresos Públicos en la efímera presidencia del puntano Rodolfo Rodríguez Saá. Duró apenas siete días.



El kirchnerismo tuvo ocho ministros en sus tres gobiernos. Después de Lavagna, el K "puro" con más días fue Amado Boudou, quien manejó los controles por 886 días; seguido por Axel Kicillof que fue el jefe económico por 749 días. Y tercero, Hernán Lorenzino, con 711.



En tanto, Martín Lousteau, no pasó los cinco meses en la cartera y se fue del gobierno de Cristina luego del conflicto de la resolución 125 por las retenciones móviles.



Felisa Miceli fue la única mujer que manejó la economía del país. La designó Néstor Kirchner en noviembre de 2005, para reemplazar a Lavagna. Se mantuvo por 595 días, hasta que la aparición de dinero en el baño de su despacho la obligó a renunciar.