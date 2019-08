Sica: "El resultado electoral hizo que el mercado ya descuente la economía del kirchnerismo"

El ministro de Producción, Dante Sica, advirtió que el resultado de las PASO, que fue favorable al Frente de Todos, "hizo que el mercado ya descuente la economía del kirchnerismo", a la vez que sostuvo que "todavía no se conoce el nivel donde se va a instalar el tipo de cambio".



Sica apuntó que el país tenía una economía determinada hasta el viernes previo a las elecciones, y que consistía en "790 puntos de riesgo país y una inflación que venía bajando", en referencia a que en julio ese índice había sido de 2,2 por ciento.



Sin embargo, argumentó que "el resultado electoral hizo que el mercado ya descuente la economía del kirchnerismo: nos puso un riesgo país en 2.000 y esto afectó el tipo de cambio, que no conocemos todavía el nivel donde se va a instalar".



En declaraciones al canal La Nación +, el funcionario dijo que "no ve" que el voto adverso para Juntos por el Cambio "haya sido tanto por los empresarios y propietarios de pymes, sino por asalariados y la clase trabajadora, a los que hemos sometido a un esfuerzo para tratar de superar la crisis".

Sobre el tipo de cambio, Sica destacó que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda "están poniendo toda la batería de instrumentos para tratar de estabilizarlo".



"Las señales políticas que dio el Presidente manteniendo el diálogo con todos los candidatos, y en especial con el del kirchnerismo, llevó tranquilidad a los mercados", añadió Sica sobre la conversación del mandatario Mauricio Macri con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.