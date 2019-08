El Gobierno evalúa nuevas medidas para contener el impacto de la devaluación

Sica afirmó que la intención de las recientes medidas económicas implementadas "es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que la intención de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno "es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación", y adelantó que durante el transcurso de este mes se irán evaluando otras iniciativas en ese sentido.



En declaraciones radiales, Sica indicó que "tuvimos una semana muy complicada porque el panorama económico desde el domingo ha cambiado".



"Veníamos con una inflación en baja, con cuatro meses de estabilidad del dólar, pero el resultado de las PASO cambió todo", señaló.



El titular de la cartera de Producción y Trabajo explicó que la intención de las medidas implementadas por el gobierno nacional "es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación"



"Algunos precios pueden bajar, pero la baja del IVA absorberá el impacto en los precios", destacó Sica sobre el objetivo de las medidas, y agregó que "nosotros tenemos todo un sistema montado de control, con inspectores y la información de los precios de las grandes cadenas".



Señaló que se pueden discutir distintos mecanismos en beneficio de la gente, y mencionó que "hacer descuentos con tarjetas de débito es una opción, pero hay un grupo de personas que no pagan de esa manera".



El ministro afirmó que "estamos en una situación de excepción por el cambio de las tendencias de las principales variables, y ante esta situación teníamos que tomar medidas".



Adelantó además que "durante el transcurso de este mes iremos evaluando qué otras medidas podemos tomar".