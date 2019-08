"No me parece mal que Alberto reciba a Galperín. Perdió u$s3000 millones en 48 horas", dijo Grabois tras el encuentro

El dirigente social, Juan Grabois opinó sobre el encuentro del candidato, Alberto Fernandez, con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín

El dirigente social y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois opinó sobre el encuentro del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín: "Me cayó bien que Galperin fuese a la oficina de Alberto, tocó la puerta y pidió permiso", dijo.



"No sé bien qué habrá dicho, pero es el empresario emblema del macrismo, apoyó a Macri hasta el último minuto y perdió 3.000 millones de dólares en 48 horas", opinó en declaraciones radiales.



El referente kirchnerista suele cruzar discusiones con el creador de Mercado Libre en Twitter. "Mercado Libre es contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal. Su éxito es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Macri los hizo multimillonarios a costa tuya", afirmó el dirigente kirchnerista en una publicación, y las respuestas no se hicieron esperar.



El pasado julio, un usuario de esa red social sugirió que el mayor despegue de la empresa se dio durante la gestión de Cristina Kirchner y no en la actual como afirmaba Grabois y volvió a producir un cruce por redes. Galperín, respondió a las acusaciones: "Tal vez alguito tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8,000 empleados en toda Latino América que todos los días hacen la empresa? Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aprox el 20% de los ingresos".



Si bien Grabois volvió a señalar la relación de Galperín con la gestión Macrista, continuó: "Galperin fue uno de los que participó de este mito de que si perdía Macri venía la catástrofe. No me parece mal que Alberto lo reciba porque tiene que ser el Presidente de todos los argentinos".



Así mismo, advirtió: "Pienso que con esto y la invitación del Citibank empiezan los cantos de sirena".



Sobre su rol en el futuro y los posibles rumores que lo vinculan con un cargo en el gobierno, afirmó: "Venimos impulsando políticas públicas no espacios en el organigrama. No voy a tener ningún cargo dentro del gobierno, porque mi rol es más importante impulsando procesos para que todas las familias puedan tener un techo, que los campesinos puedan tener un pedacito de tierra y que los trabajadores puedan tener derechos".



"Hay una asociación falsa que lograron hacer que es movimientos sociales es igual a planes sociales. Nosotros no queremos planes sociales, para mí son un desastre y la catástrofe de la Argentina. No tiene que haber un plan social más en la Argentina sino trabajo genuino", aseveró Grabois. Además, sentenció: "Me parece muy bien que Alberto diga que la prioridad en la agenda sea la pobreza y no la Ley de Medios. Pero es un tema que hay que trabajar en algún momento".



Y añadió: "Este gobierno generó una catástrofe social innecesaria en la Argentina mientras Bolivia, con un indio que levanta el puño al mando, creció a un 4% anual y redujo la pobreza en un 15% en el mismo periodo, mientras Macri la aumentó".