Graciela Fernández Meijide: "Cristina es una gran actriz"

La fundadora del Frepaso dijo que la imagen de moderación que muestra la ex Presidenta en la campaña electoral responde a que es "una gran actriz"



La fundadora del Frepaso y ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, analizó el escenario político nacional y dijo que la imagen de moderación que muestra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la campaña electoral responde a que es "una gran actriz".



"Veo en Cristina (Kirchner) a una gran actriz y a una persona muy hábil para tener discursos amplios", sostuvo Meijide en declaraciones radiales citadas por la agencia Télam. "Aún cuando aceptó desarrollar un rol de moderada, y por eso eligió a un moderado para poner a la cabeza, cuando se enoja se le nota y le sale la parte más agresiva", marcó la dirigente, virtualmente alejada de la actividad política desde 2001, cuando se derrumbó el gobierno de la Alianza.



Al referirse al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, habló de la "desconfianza" que le genera alguien que habiendo acompañado al gobierno kirchnerista todo el tiempo, que "después lo critica ferozmente y con argumentos, y de golpe acepte ser presidente, aún a sabiendas que la figura más importante es la de quien se pone como vicepresidente".



Además, criticó algunas expresiones del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto: "Algunas declaraciones de Pichetto me estremecen, porque lo siento muy conservador, como en el tema inmigración".



"También me estremeció en su momento cuando Cristina, desde la presidencia discriminaba al jubilado o al señor de una inmobiliaria", añadió, y señaló que "desde el lugar del poder, cuando vos señalás, estás alimentando cualquier fantasía de loco".



Sin embargo, destacó la actitud del presidente Mauricio Macri por haber elegido a Pichetto como compañero de fórmula. "Que Macri haya sido capaz de salirse de su propio círculo rojo y aceptar reglas de juego que nunca hubiera aceptado antes el PRO, y haya sumado a Pichetto, porque necesitaba ampliar su base política, a mí me satisfizo", sentenció Meijide.