Fernández ya prometió crear seis nuevos ministerios

Anunció que elevaría el rango de Cultura; lo mismo haría con Salud, Ciencia y Tecnología; y propone crear uno especial de Vivienda y Mujer

Con dos palabras, Alberto Fernández anunció que tiene pensado reponer el Ministerio de Cultura.

Agregó de esa manera una cartera más a un eventual gabinete bajo su mando, aun sin nombres propios, pero cada vez con más casilleros.

En lo que va de la campaña, el candidato del Frente de Todos prometió crear seis nuevos ministerios, cuatro de áreas que pasaron a ser secretarías en 2018 y dos verdaderamente nuevos.



Las secretarías que recuperarán el rango ministerial si Fernández gana las elecciones son las de Cultura, Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología. Además, crearía los ministerios de Vivienda y de la Mujer, que en las últimas entrevistas renombró como "ministerio de la igualdad".

El candidato no aclaró si para eso eliminará o fusionará otros ministerios, por lo que todavía no se puede conocer el tamaño de su eventual gabinete. Mauricio Macri tiene hoy once ministros, pero llegó a tener 22 en septiembre de 2018.

"Soy un consumidor de la cultura. La política debe llenar con comida la panza de los argentinos, pero también debe llenar con cultura el espíritu de los argentinos", argumentó, en diálogo con La Nueva Aventura, el programa que conduce Any Ventura en radio AM 750.

"Tenemos que darles garantías a los creadores de la cultura. En la sociedad existe cierta lógica de que los que están en la cultura son bohemios y tienen que vivir en la bohemia. ¿Por qué no pueden vivir como otros y que su creación sea respetada?", dijo, y destacó que durante su gestión en la Jefatura de Gabinete se había dictado el decreto que reconoció a los actores los derechos por la reposición de programas de otras temporadas.



En la charla radial, Fernández se despachó también con un fuerte elogio a Eduardo Duhalde. "Hablamos permanentemente con Eduardo. El día que hagamos la estatua del bombero tenemos que ponerle la cara de Duhalde, porque él apagó el incendio de 2001", dijo.

Como pasa con la mayor parte del gabinete de Fernández, no hay pistas sobre quién ocuparía el ministerio de Cultura en un eventual gobierno del Frente de Todos. "Tengo el de Vivienda y el de algún otro ministerio. Pero en la Argentina es una cosa complicada porque apenas anunciás un nombre, el pobre tipo tiene que pasar a partir de ese momento a preservarse de todos los cascotes que le tiran", explicó el candidato en una entrevista con el diario Página 12 publicada el domingo.

Los pocos casilleros en los que suenan nombres con fuerza son los de los ministerios de Vivienda y de la Mujer. Para ocupar el primero se menciona a la exvicegobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa. Arquitecta y exdirectora de Vivienda de Rosario, Bielsa se reunió la semana pasada con Fernández.

La cartera "de la igualdad" podría quedar a cargo de la diputada Victoria Donda. El candidato la tentó con ese cargo en junio, en medio de la discusión por la conformación de las listas en la ciudad de Buenos Aires.

La gran incógnita sigue siendo el Ministerio de Economía. Es un interrogante que Fernández se ocupa de mantener abierto. "Quiero tener un Ministerio de Economía fuerte, que maneje todos los resortes de la economía. Eso lo aprendí de Lavagna, porque cuando hablé con él para que se quede como ministro me dijo una cosa que yo compartía. 'Si me quedo como ministro, quiero poder manejar', me respondió. En aquel momento estaba todo dividido: Agricultura, Ganadería, Producción", dijo Fernández en la entrevista con Página 12.

Los guiños a Lavagna se repitieron en todas las entrevistas que el candidato del Frente de Todos dio el fin de semana. Pese a que lo valora como técnico, durante su gestión como jefe de Gabinete Fernández no tuvo una buena relación con el hoy candidato de Consenso Federal. Los nombres que más suenan para Economía sigue siendo los de Matías Kulfas, Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis.

Si, como declaró Fernández, su idea es tener un ministro de Economía fuerte, esa cartera podría absorber áreas que hoy son ministerios autónomos, como Agricultura y Producción. En ese escenario hipotético, el gabinete perdería dos casilleros, para quedar en 15.