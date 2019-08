Tras cumbre con FMI, Alberto F. acusó al organismo y al Gobierno de crear una "catástrofe social"

Mediante un duro documento, el candidato del Frente de Todos afirmó que el Fondo tiene una "aproximación dogmática" y alejada de la realidad del país

El Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, se reunieron esta tarde con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y los miembros de su equipo económico.

Tras la reunión en la que participaron Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Santiago Cafiero y el mismo Alberto Fernández -quien ya había dialogado con el FMI en la anterior visita de junio- el Frente de Todos difundió un documento muy crítico hacia el organismo internacional.

La fuerza política de Fernández adhiere a los objetivos del acuerdo firmado por Mauricio Macri con el Fondo: recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. Sin embargo expresó que los resultados "no fueron alcanzados".

"El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer", advierte el texto.

Durante la reunión, el candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales.

"Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que 'ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'", señala el comunicado del Frente de Todos.

"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", afirma el documento.

El Frente de Todos también señaló que sus prioridades no se condicen con las del Gobierno ni con las "recomendaciones de política" impulsadas por el FMI. En este sentido, acusó al Fondo de tener una "aproximación dogmática que no se ajusta a la condiciones objetivas actuales" ni resuelven los problemas de la Argentina.

El explosivo comunicado

A continuación, el texto completo del comunicado del Frente de Todos:

---

En el día de la fecha se ha realizado la reunión solicitada por la misión técnica del Fondo Monteario Internacional (FMI) con el candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Dr. Alberto Fernández. En la misma participaron los funcionarios del FMI, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne y el equipo de trabajo del candidato conformado por Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco. Como ya fuera expresado en distintas oportunidades, el Dr. Alberto Fernández coincide con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI, a saber:

– recuperar el crecimiento de la economía

-generar empleo para combatir la pobreza

-reducir la inflación

-lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública.

De estos cuatro objetivos no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo: la economía cayó -1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%.

Sin embargo, y como se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo, la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente.

El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer.

Durante la reunión, el candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales. A la fecha, los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de u$s44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema u$s27.500 millones en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad (fuga de capitales argentinos), aproximadamente y u$s9.200 millones por inversiones extranjeras especulativas (reversión de inversiones de capitales golondrina). En total la salida neta de dólares supera los u$s36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha.

Como fuera advertido en la primera reunión del Frente de Todos con el staff del FMI realizada en junio de este año, el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga. Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que "ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

El programa económico que impulsa el Gobierno Nacional no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos. Tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI. Se trata, en ambos casos, de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina.

El programa económico de la Administración Macri empeoró muchos de esos problemas (como la inflación) y reinstaló otros que habían sido resueltos (como el del endeudamiento del sector público). El acuerdo con el FMI, por su parte, no ha logrado revertir ninguno de estos problemas y en algunos casos no ha hecho más que profundizarlos (precisamente, el del endeudamiento público). Mientras tanto, el modelo económico sigue con su lógica recesiva y regresiva.

A juicio del Frente de Todos, que en las últimas elecciones ha obtenido más de once millones de votos, la recuperación del crecimiento a través del impulso de la producción y el empleo debe ser la componente central de un modelo económico alternativo.

La recuperación de la economía real es, a su vez, una condición sine qua non para estabilizar la economía y reencauzar su situación financiera. Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias.

---

Encuentro con Lacunza

La misión del FMI llegó al país este sábado y, sin demoras, se reunió con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Luego del encuentro, Lacunza aseguró que desde el Gobierno "cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso (de u$s5.400 millones) que está previsto" para septiembre.

"Tuvimos una primera reunión y fue muy buena", agregó Lacunza en declaraciones televisivas.

En tanto, los economistas del Frente de Todos Nielsen y Todesca emitieron el miércoles un documento en el que señalaron: "El equipo económico del Frente de Todos reiteró su preocupación por el nivel decreciente de las reservas internacionales que desde el último desembolso del FMI se redujeron en más de u$s9.000 millones", destacó.

Nielsen y Todesca apuntaron también "al impacto negativo de los sucesivos procesos devaluatorios sobre la inflación, como así también de las medidas fiscales inconsultas con las Provincias y las referidas al sector petrolero".

Sin embargo, el FdT "ratificó su compromiso de cumplimiento con todas las obligaciones y los contratos vigentes, en el marco de un modelo económico alternativo que priorice la estabilidad de precios y la recuperación del crecimiento y del empleo".

Visita a Hacienda

La misión del FMI y funcionarios del Ministerio de Hacienda continuaron este lunes la revisión de las cuentas públicas del segundo trimestre, que permitirán la aprobación de un nuevo desembolso del organismo en octubre.



El jefe de la misión del FMI en la Argentina, Roberto Cardarelli, encabezó el encuentro de técnicos y funcionarios.

Lacunza y Sandleris el sábado, ante el FMI

Los voceros señalaron que fue una reunión técnica, "como las que se realizan en cada visita que hacen, y de seguimiento de los programas en curso".

La misión había mantenido el fin de semana una reunión con el ministro Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el encuentro se repetiría esta semana antes de la partida de los técnicos.

Lacunza se entrevistó con el titular del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; el jefe de la Misión, Roberto Cardarelli; y el representante permanente del FMI en el país, Trevor Alleyne.

Los representantes del Fondo tienen previsto monitorear los números de julio y el impacto que tendrán las últimas medidas económicas que tomó el Gobierno, y de su análisis depende el desembolso de 5.400 millones de dólares que se espera para septiembre próximo.

El ministro se comprometió a cumplir las metas fiscales incluidas en el marco del acuerdo stand by sellado con el organismo crediticio.

En esa ocasión, Lacunza presentó los números del segundo trimestre del año y aseguró que la Argentina está en condiciones de recibir el desembolso previsto para septiembre, por 5.400 millones de dólares.