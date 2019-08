Nancy Dupláa, sobre Alberto Fernández: "Él no va a meter la mano en la lata"

La actriz sostiene que el candidato presidencial del Frente de Todos está haciendo las cosas bien y que con él, se avecina un aire nuevo

La actriz Nancy Dupláa siempre ha manifestado su apoyo al Kirchnerismo, tanto durante los años de Gobierno como ahora que es oposición, y ahora también está apoyando públicamente al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En este sentido, afirmó que "Alberto está haciendo las cosas bien" y que los resultados de las PASO la "llenan de esperanza".

"Me sorprendió la cantidad de votos, los porcentajes. Porque yo vivo en el microclima de capital y no sabía qué podía pasar en la totalidad del país. Cuando supe el resultado me puse eufórica durante un rato largo. Pero luego me cayó la ficha que aún falta un tramo importante hasta octubre y que hay que ver qué rescate se le puede dar a la gente que se cayó de nuevo del sistema, ese sería el foco de emergencia", dijo en una entrevista en el diario La Nación.



"Lo que tiene Alberto es una gran inteligencia emocional para poder comunicar de una manera tal que el que está ofuscado y desesperado y alega que ‘los kirchneristas robaron y son lo peor´ entienda que esto que se avecina es otra cosa, es un aire nuevo, un partido nuevo formado por un montón de otros pensamientos pero con un objetivo afín. Esto, de alguna manera, es cerrar la grieta", advirtió.

Y agregó: "Intuyo que Alberto está haciendo las cosas bien. Con él, como te dije, es el principio de algo nuevo, de una nueva forma de comunicar y de hacer. Es volver a reivindicar no meter la mano en la lata, hacer las cosas bien, condenar al corrupto, al que se equivoca, y hacer que la Argentina crezca incluyendo a todos".

