Miguel Ángel Pichetto: "Para Cristina Kirchner, si todo se puede incendiar más, mucho mejor"

El compañero de fórmula de Macri señaló que hubo un tratamiento irresponsable de los medios y analistas al hablar de transición después de las PASO

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, criticó duramente al postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por entender que "juega al juego del bombero y al incendiario" y lo acusó por "fogonear la tempestad" sobre la situación económica después de la reunión que mantuvo con los enviados del FMI.



El senador recordó que en la "última semana", Fernández "emitió" durante el seminario del Malba un "mensaje razonable dirigido al sector empresario y al frente externo, y habló de que no iba a haber default".



Sin embargo, advirtió, "después habló de reestructurar la deuda como se hizo en 2005, con una quita del 75 por ciento".



"Esto indica que hay una actitud de fogonear la tempestad y en la situación económica internacional y la mirada que hay de la Argentina, si uno de los candidatos más votados emite este tipo de enunciados aparecen escenarios y contingencias financieras que se han agravado ayer muy claramente con la actitud que tuvo en el diálogo con el FMI", añadió.



También acusó al kirchnerismo de buscar "generar escenarios de mayor complejidad económica y que el dólar se viralice, planteando siempre que el escenario peor para la Argentina es mejor para ellos para tratar de fortalecerse en el marco electoral".



En ese sentido, razonó que "este juego de jugar al bombero y después al incendiario es complicado porque denota discursos ambivalentes: en un ámbito soy razonable y moderado y en otro tengo planteos rupturistas, y eso no es bueno para la Argentina".



Además, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri señaló que "ha habido un tratamiento irresponsable de los medios y analistas políticos de hablar de transición" después del resultado de las PASO, en las que la fórmula del Frente de Todos se impuso ante Juntos por el Cambio por 15 puntos de diferencia.



"No hay vacío de poder, eso es una locura que también están alimentando las usinas kirchneristas", dijo. Y concluyó: "No puede haber anticipo de elecciones porque eso es un escenario de desestabilización muy grave".

Horas antes, Pichetto también había dicho que "la visión de Cristina es muy clara: ninguna colaboración con el Gobierno ni ningún diálogo, si todo se puede incendiar más, mucho mejor para su proceso electoral".

Te puede interesar En el equipo de Alberto temen que Macri esté pensando en un "plan bomba" para diciembre

Respecto del desafío de Juntos por el Cambio para las elecciones generales de octubre, el candidato a vicepresidente subrayó que "esto no está resuelto" y destacó que el último sábado "ha salido mucha gente a decir que es posible".

No obstante, advirtió que para revertir el resultado "hay que tener actitud y hay actores que tienen que recobrar la fe".