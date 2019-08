Desde la cárcel, De Vido cargó duramente contra Juan Grabois y Sergio Massa

El ex ministro de Planificación aseguró que tanto el dirigente social como el candidato a diputado se despegaban de la situación de los presos políticos

El ex ministro de Planificación Julio De Vido cuestionó duramente al dirigente social Juan Grabois y al candidato a diputado del Frente de Todos Sergio Massa, en un audio que fue transmitido en el Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos.

Bajo la consigna "Libres los queremos", el evento del que ofició como presentador el periodista Daniel Tognetti, pedía por la liberación de los presos políticos y emitía imágenes solicitando la excarcelación de Amado Boudou, Milagro Sala, Carlos Kirchner, Facundo Jones Huala y Fernando Esteche, entre otros.

En un momento, se transmitió un audio de De Vido desde la cárcel de Marcos Paz, adonde se encuentra detenido. Allí, el ex super ministro decía: "Amigos y compañeros, estamos entre la crueldad de Macri y la indiferencia de los que creíamos propios", arranca el mensaje de Julio De Vido. Instantes después, critica a Juan Grabois y a Sergio Massa, dos de los referentes de la fórmula de los Fernández.

"Quiero reconocer a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ellos siempre mantuvieron la llama de nuestra ilegítima prisión, que otros negaban o incluso escarneaban como Juan Grabois o Sergio Massa en el caso de Milagro Sala", lanzó De Vido.

Durante la campaña, el ex ministro de Planificación hizo campaña con el eslogan "Cortala con Massa", para que lo votantes cortaran boleta y lo votaran como candidato a diputado en detrimento al ex intendente de Tigre. No le alcanzó. Estuvo muy lejos de superar la barrera de las PASO.

En una entrevista reciente con Luis Majul, Alberto Fernández dijo que la detención de De Vido es "arbitraria", aunque se negó a catalogarlo de preso político.

Aunque está enfrentado con los dos candidatos a presidente, De Vido podría dejar la cárcel en poco tiempo. Esta semana hay una audiencia en la Cámara Federal por un nuevo intento de la defensa de conseguir la prisión domiciliaria en el marco de la causa de los cuadernos.

Si prospera, el camino estaría allanado aunque debería pasar por la otra sala de la Cámara. Ocurre que De Vido tiene preventiva en dos causas. También está condenado por la tragedia de Once, pero en ese caso no hay un impedimento para que esté libre porque el fallo no está firme.