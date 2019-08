Luego de varias semanas de silencio, Cristina Kirchner reaparece con el "Sinceramente Tour"

Tras el triunfo del Frente de Todos en las PASO, mantuvo un perfil bajo. Ahora, vuelve con una receta de campaña que funcionó a la perfección

La ex presidenta, y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner reaparecerá este sábado en la escena pública con la presentación de su libro "Sinceramente" en La Plata, su tierra natal, repitiendo una receta que funcionó a la perfección en la campaña previa a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

De esta forma, a poco menos de dos meses de las elecciones generales del 27 de octubre, desde el Instituto Patria dejaron en claro que la estrategia electoral en torno a la ex presidenta no debe cambiarse.

Por eso, más allá la de que algunos asesores de campaña consideraban que esta fórmula está agotada, el "Sinceramente Tour" seguirá vigente.

La ex mandataria tiene pensado visitar una provincia por semana. Su actividad de campaña comenzará este sábado en La Plata, donde la candidata utilizará la fórmula previa a las PASO que le permitió a la senadora poder tomar contacto cara a cara con sus seguidores y hablar de la coyuntura política y económica.

Te puede interesar El dólar y el default selectivo recalientan el debate por el salario mínimo entre la CGT y los empresarios

La actividad será a las 16:00 en la Facultad de Periodismo, donde Cristina se mostrará junto a la candidata de Intendenta local por el Frente de Todos, Florencia Saintout. En esa ciudad gobierno Cambiemos. Allí, el intendente Julio Garro va por la reelección, pero desde el peronismo confían en poder retomar el control de ese municipio.

Y, como sucedió antes de las elecciones primarias, el "tour de campaña" seguirá siendo en solitario, a excepción del cierre de la etapa anterior, cuando la ex presidenta se mostró junto a Axel Kicillof y a Sergio Massa, candidatos a gobernador bonaerense y diputado nacional por la provincia, respectivamente.

La actual senadora regresó el viernes de Cuba, donde -desde el 22 de agosto- visitó a su hija Florencia, quien se encuentra allí realizando un tratamiento médico. La joven sufre un cuadro complejo que combina estrés postraumático, con síndrome purpúrico, una polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea y un linfedema ligero en miembros inferiores.

La expresidenta fue autorizada a viajar por el Tribunal Oral Federal 5, que lleva las causas "Hotesur" y "Los Sauces", y permanecerá en la isla caribeña hasta el 30 de agosto, por lo que estuvo ausente el lunes 26 de agosto en la última audiencia del juicio oral por la "Causa Vialidad", en la que se investigan supuestas irregularidades en el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, durante su mandato presidencial.

Te puede interesar El mensaje que Felipe Solá envió a los representantes del campo

Hasta ahora, Cristina Kirchner se mantuvo con perfil bajo. Desde el 11 de agosto pasado, su única actividad pública fue recibir en sus oficinas a los principales aspirantes del Frente de Todos al día siguiente de los comicios: Alberto Fernández, el bonaerense Axel Kicillof y el porteño Matías Lammens.

Esta exposición moderada –y casi nula- parece obedecer a una estrategia de fortalecimiento de la imagen de Alberto Fernández como candidato. Desde el seno del kirchnerismo consideraron que esta estrategia, que evita cualquier tipo de confrontación por parte de la ex mandataria, es la mejor forma de llegar al 27 de octubre sin sobresaltos. En especial, teniendo en cuenta el contexto de crisis político-económica en la que se ve sumergido el oficialismo.

El regreso del "Sinceramente Tour" ya tiene en carpeta los próximos desembarcos de CFK. Serán en Salta, Corrientes, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro. En el itinerario, por ahora, no habrá escenarios repetidos con las PASO.

No obstante, desde el seno del kirchnerismo no descartaron una vista a Córdoba, distrito que en 2015 inclinó el balotaje a favor de Mauricio Macri y donde en este 2019 el kirchnerismo logró descontar. Sería una apuesta fuerte.

Se espera que a la ex presidente vuelva a acompañarla el escritor Marcelo Figueras, que ya tiene tantos kilómetros recorridos como la candidata, aunque los detalles terminarán de consensuarse en una reunión en el Instituto Patria que coordinará Oscar Parrilli, el ex secretario general que da las pautas para cada acto.

Luego de la presentación de este sábado en La Plata, la otra fecha ya fijada en el calendario es el viernes 20 de septiembre. Ese día irá a Salta, la provincia que gobierna Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Consenso Federal con Roberto Lavagna, pero donde se armaron listas con candidatos cruzados del "urtubeísmo" y el Frente de Todos.

La ex presidente tiene planeado viajar a otras provincias como Misiones, Entre Ríos y Neuquén. En el primer caso, la fórmula Fernández-Fernández se impuso ampliamente a pesar de que los renovadores locales (Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad y Carlos Rovira) iban con lista corta de candidatos a diputados nacionales.