Hernán Lacunza: "Las medidas dieron el resultado esperado para traer calma"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que la salida de depósitos en dólares de los bancos privados bajó 40% respecto al lunes

"Las medidas dieron el resultado esperado en materia de poner calma. El tipo de cambio se mantuvo estable, a partir del límite en la dolarización", afirmó el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, en la noche de este martes, al cierre de la segunda jornada del control de cambios.



El funcionario dijo que la salida de depósitos en dólares de los bancos privados bajó 40% respecto al lunes. Añadió en diálogo con A24: "No hay razón para sacar los depósitos, pero si la gente los quiere disponer están ahí". Lacunza remarcó que usarán "todas las reservas que hagan falta para frenar el dólar" y que "no va a hacer falta ampliar el cepo".



Desde el 9 de agosto —día hábil previo a las PASO— hasta el 30 de agosto (último dato oficial) los depósitos en dólares del sector privado (bancos) bajaron 5.855 millones de dólares​. Tras el anuncio de la "reperfilación" de la deuda (miércoles de la semana pasada) se fueron 1.916 millones de dólares. En tanto, las reservas internacionales terminaron este martes en u$s52.149 millones contra los u$s53.144 millones del lunes. Bajaron 995 millones de dólares.



Este martes el Banco Central logró mantener el tipo de cambio casi quieto, en $58,48, gracias en parte a una intervención que, se dijo en el mercado, orilló los u$s50 millones de dólares. Pero el resto de las variables bajaron fuerte. La Bolsa local (el Merval) cayó 11,7% y los bonos soberanos en dólares cayeron hasta 9,3%, como fue el caso del Bonar 2020 (un título corto). El riesgo país se ubicó en 2.531 puntos.​

Te puede interesar Alberto Fernández evitó hablar sobre el cepo pero envió un mensaje a los "especuladores"





"Con estas dos medidas que tomamos preferimos pecar de prudentes que de audaces. Quizás son hasta exageradas. Preferimos quedarnos largos que cortos", dijo Lacunza en referencia a la reestructuración de la deuda anunciada la semana pasada y el control de cambios decretado el domingo.



Señaló respecto del Fondo Monetario Internacional y las dudas sobre la llegada del desembolso de 5.400 millones de dólares: "Están todas las metas cumplidas. Lo esperable es que hagan el desembolso". ​Dijo además que habló con Alberto Fernández antes del control de cambios y que también interactuó con referentes económicos de Alberto como Emmanuel Álvarez Agis, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca.



"El programa financiero tiene alguna holgura por si hay algún imponderable como este", dijo Lacunza sobre la posibilidad de que no se efectivice el desembolso del Fondo.​



Lacunza atribuyó la fuerte caída de la Bolsa a que "hubo una noticia en Wall Street de un organismo que ponía en tela de juicio de que Argentina siguiera siendo calificada como país emergente". Y agregó: "Pero después, a la tarde, se desmintió; que si eso sucedería no sería inmediato". Por esta razón afirmó: "Estimo que ese factor fue transitorio".



El funcionario pronosticó que la jornada de este miércoles será parecida a la del martes. "No hay razones para que sea distinto", señaló. Y dijo respecto de la fuerte caída de reservas que el Banco Central está sobrestockeando de dólares a los bancos para afrontar la demanda de depósitos.



Para Lacunza, finalmente, desde el Gobierno "no armaron un sistema cambiario suficientemente robusto" para los "imponderables" como la sequía o que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subiera la tasa de interés.