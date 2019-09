Pichetto: "Hay pérdida de confianza tras el resultado en las PASO"

El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, pidió "que Alberto Fernández no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, pidió en Rosario "que Alberto Fernández no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante" para definir la presidencia de la Nación, al participar con una disertación en la jornada Mercosoja 2019, celebrada en la Bolsa de Comercio de Rosario.



"Todavía la historia no está escrita. Que Alberto Fernández no se ponga el traje azul porque falta la elección más importante que será el 27 de octubre", dijo Pichetto en una conferencia de prensa en la casa de bolsa



En ese sentido, consideró que el gobierno "está en un sendero de recuperación a través de las medidas tomadas por el presidente, que son positivas y lograrán un anclaje en el dólar y una baja del riesgo país".



"Creo que podemos acercarnos a un escenario de ballottage y a discutir el poder político en el mes de noviembre", añadió.



El senador nacional consideró que "hay un escenario mucho más lábil y hay pérdida de confianza después del resultado de las elecciones", y añadió: "Esto tiene que ver con el aumento del dólar y con la baja de las acciones de las empresas argentinas".



En esa línea, remarcó: "No hago responsables a los votantes, lo que estoy analizando es como los mercados, los que tienen títulos y bonos, y el mundo de las inversiones ven el triunfo de Alberto Fernández".



"La Argentina antes del 11 de agosto era otra, teníamos un dólar de 45 pesos, teníamos baja de riesgo país y teníamos inflación a la baja del mes de julio de 2 puntos y se preveía para el mes siguiente 1.5", señaló el senador justicialista.



Sin embargo, admitió que "el presidente tiene que generar una propuesta para los argentinos y un plan económico basado en el crecimiento y el desarrollo que tiene que trasladar a los ciudadanos antes de las elecciones".