Por qué Artana pidió "no enamorarse" del control de cambios

El economista dijo que "comienza a haber gente que mira el precio del dólar blue o el contado con liquidación" para sus operaciones"

El economista jefe de la fundación FIEL, Daniel Artana, evaluó que hay más tranquilidad en el sistema financiero, pero al referirse al control de cambios advirtió que "no hay que enamorarse de cosas que tienen efectividad de corto plazo".



En la primera semana con restricciones cambiarias, el dólar cerró a $58,02 para la venta y acumuló así una baja de 4,01 pesos.



Artana consideró que en las últimas jornadas "aflojó un poco la presión de los retiros de depósitos", mientras apuntó: "Hay inestabilidad financiera, pero se estaría tranquilizando un poco".



Alertó que "las medidas que se han tomado van a profundizar la recesión", por lo que recomendó: "No hay que enamorarse de cosas que tienen efectividad de corto plazo, como el control de cambios".



"Hoy cualquier empresa que tiene que girar un dividendo, tiene que pedir autorización al Banco Central. Nadie invierte en un país del que no se puede sacar la plata", argumentó el economista.



De ese modo, insistió en que el control de cambios es un "atractivo menor para la inversión".



En ese escenario, indicó que "si las empresas quieren comprar dólares, lo terminan haciendo en el blue o en el contado con liquidación".



"El problema es que uno empieza a tener una brecha cambiaria", afirmó y señaló que "comienza a haber gente que mira el precio del dólar ´blue´ o el contado con liquidación" para sus operaciones.



"No nos tenemos que enamorar de cuestiones que en el largo plazo nos pasan factura", reiteró en declaraciones radiales,



Artana aseguró que "los países crecen a base de inversión, exportaciones y empleo privado", por lo que analizó que esa es la "clave del futuro de la Argentina".



"A nivel de política económica, hay que ser aburrido", resaltó y advirtió que hay una "inflación más alta de la proyectada, en torno al 50 por ciento".



Destacó que la "situación externa está mejor y no hay atraso cambiario", pero pronosticó que el próximo Gobierno recibirá una "economía en recesión con alta inflación sin margen de endeudarse".



"El estado tiene que tener quien le preste la plata", enfatizó, por lo cual pidió "moderar la euforia de que va a haber una solución fácil".



Así, puntualizó: "Deuda no se puede colocar, si estamos reperfilando porque no la pueden renovar. Hay que ser realistas".