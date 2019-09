Cristina Kirchner opinó sobre el desembarco de Maradona a Gimnasia

Cristina Kirchner se definió como simpatizante, no como "hincha fanática", pero contó cómo recibió la noticia su familia, que sí describió como fanática

Pocas personas reconocidas hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata aún no emitieron su opinión del desembarco de Diego Maradona como técnico de la primera de fútbol masculino. Este sábado fue el turno de Cristina Kirchner, que se definió como simpatizante, no como "hincha fanática", pero contó cómo recibió la noticia su familia, que sí describió como fanática.



"Del Lobo, la gente debe estar enloquecida . No soy hincha fanática, mi mamá lo era, mi hermana también. Mi hermana estaba exultante con la noticia", dijo la candidata a vicepresidente del Frente de Todos durante la presentación de su libro, "Sinceramente", en Posadas, la capital misionera.



El jueves dirigentes de Gimnasia y allegados a Maradona revelaron un acuerdo de palabra para que el ex N° 10 asuma como DT del equipo y comience en el Lobo su tercera etapa como entrenador en clubes del fútbol argentino.

Christian Bragarnik y Matías Morla, representante y abogado de Maradona respectivamente, mantuvieron distintas reuniones con Gabriel Pellegrino, presidente de la entidad, donde ajustaron detalles de la contratación.



El debut será el domingo 15 de septiembre, a las 11, ante Racing, en el Bosque, por la sexta fecha de la Superliga. Diego se hará cargo del plantel profesional en las próximas horas.



Será una unión por un año, con algunas cláusulas especiales ligadas a compromisos ya contraídos en el exterior, viajes especiales, jugar siempre de local en el estadio de Gimnasia y una casa para alojarse en La Plata. Para el cuerpo técnico, desde el club hicieron sugerencias, aunque todo indica que Sebastián Méndez será su ayudante principal.