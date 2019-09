Las empresas dicen que los bancos extienden el cepo a importaciones

Con la entrada en vigencia del control de cambios, algunas empresas que necesitan pagar importaciones encontraron dificultades para realizar la operación

Con la entrada en vigencia del control de cambios, algunas empresas que necesitan pagar importaciones encontraron dificultades para realizar la operación en los bancos.

Te puede interesar ¿Macri tiene chances de sumar más votos en las elecciones de octubre?: el crudo diagnóstico de Tereschuk

En la puesta en marcha de la medida, el Gobierno aclaró que no afectaba a la compra de dólares para operaciones de comercio exterior, como el pago de importaciones. Los importadores entienden que no hubo nuevas restricciones, sino que son los bancos los que generan las demoras.



"Las importaciones no deberían tener restricción. El problema está en el tiempo que se toman los bancos", señaló el titular de la Cámara de Importadores, Rubén Pérez.

La entidad recibe preguntas diarias de los socios por las operaciones y prepara una reunión para explicar a sus asociados el alcance de las medidas por las dudas que generaron.



"Hay áreas grises en la reglamentación y los bancos seguramente están esperando aclaraciones del Banco Central", coincidieron desde una de las entidades que agrupa a las empresas de comercio exterior. "No lo tienen claro o no lo quieren tener claro", agregaron.



"Ningún banco te recibe un pago si supera u$s2 millones por mes", explicaron desde una firma que habitualmente opera por u$s200 millones al mes en compras al exterior. El BCRA ratificó que no hay restricciones vigentes. La normativa establece que "la compra de divisas para pagar importaciones o cancelar deudas en moneda extranjera no tiene límite", según remarcó Ecolatina.



Por otra parte, el titular de la CIRA indicó a Perfil que volvieron "las viejas prácticas" al sector. "Hoy las navieras cobran un dólar distinto para cubrirse". Con el dólar en $57 en el Banco Nación, las operadoras de los buques hacen las cuentas "con un dólar a $61 o el pago en dólares en el exterior", explicó García. El argumento de las firmas es que tienen problemas para hacerse de los dólares.