La grieta entre empresarios y el Gobierno por el bono de $5.000 para empleados privados: cuáles son las opciones para el pago

Mientras las empresas piden que el pago del bono sea a cuenta de impuestos o de futuros aumentos, Macri pidió a industriales que "pongan el hombro"

El pago de un bono de $5.000 al sector privado acordado por el Gobierno con los representantes de la CGT abrió una nueva grieta entre la administración encabezada por el presidente Mauricio Macri y los empresarios, quienes advierten que esta obligación puede perjudicarlos.

Además, los representantes de las empresas y las industrias destacaron la necesidad de saber cómo se va a implementar el pago obligatorio de este bono, que según ellos "compromete a empresas y a empleos".

El presidente Mauricio Macri confió este miércoles en que los empresarios "pondrán el hombro" y pagarán el bono de $5.000 a los trabajadores, en el contexto de la crisis económica y el recalentamiento de la inflación.

El jefe de Estado les envió un mensaje a las cámaras empresariales tras dejar inaugurado en Santa Fe un nuevo tramo de la renovación de 812 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el acceso de los puertos de los Timbúes.

Macri expresó un discurso en el que destacó los avances logrados por su administración en materia de transporte ferroviario, principalmente con el Belgrano Cargas para trasladar la producción del norte del país hasta los puertos de Santa Fe.

Tras hablar frente a las cámaras de transmisión oficial, el mandatario accedió a una breve rueda de prensa con periodistas santafesinos que lo esperaban detrás del vallado para consultarlo sobre el bono reclamado por la CGT.

La central obrera le pidió a los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que el presidente emita un decreto para exigir el pago de un bono de $5.000 al sector privado.

Te puede interesar Por la escalada inflacionaria, un banco líder otorgó a sus empleados un bono récord de $31.000

"Intentemos que todos puedan, es un momento de poner el hombro. Yo confío en que los industriales también van a poner el hombro como están poniendo los argentinos", dijo el mandatario en Santa Fe.

En ese sentido, les solicitó a los hombres de negocios que dirigen las empresas que piensen que "de abril del año pasado a hoy ha sido muy duro para las familias argentinas" porque "ha sido muy difícil llegar a fin de mes".

Asimismo, el mandatario sostuvo que "fue muy duro volver a estabilizarnos tras la sequía y la pérdida de crédito (internacional)" porque finalmente la recesión que el Gobierno preveía se iba a terminar en enero dura hasta la actualidad.

"En la medida que puedan, espero que los industriales y todos hagan su aporte", insistió Macri al pedirle a los empresarios que le peguen un bono a sus empleados, aunque no dio precisiones sobre cuál debería ser la suma.

Para las cámaras empresarias, el pago del bono es sinónimo de "grandes dificultades"

Las cámaras empresarias expresaron que enfrentarán grandes dificultades para poder hacer frente al pago del bono de $5.000 que el Gobierno está negociando desde esta semana con representantes de la CGT.

Además, manifestaron su malestar por no haber sido consultadas sobre cómo será la implementación de este pago extra, que aún no fue formalizado pero estaría previsto para octubre.

Te puede interesar Polémica por bono de $5.000: se rebelan empresarios y dicen que es "inviable" una compensación a empleados

"Está muy difícil. Hay que conocer los detalles del bono, todavía son trascendidos. Muchas pymes están situación crítica, no han podido terminar de pagar sueldos. La cadena de pagos están muy estirada y a menos que el bono sea a cuenta de algún impuesto, como puede ser aportes patronales, o a cuenta de futuros aumentos será difícil de afrontar", señaló Pedro Cascales, secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en declaraciones radiales.

Una pyme promedio tiene unos 20 empleados y, por lo tanto, tendría que disponer de $100.000 extra para poder realizar el pago del bono, estimó Cascales. De acuerdo con datos del Observatorio, en el último año se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el rubro de las pequeñas y medianas empresas y unos 160.000 en todo el sector privado.

En el mismo sentido se manifestó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de COPAL (que agrupa a las empresas alimenticias) quien aseguro que el bono salarial de $5.000 que podría disponerse para los trabajadores privados "conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo".

"Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes", añadió en declaraciones al canal A24. Funes de Rioja afirmó que en el sector de la producción alimenticia se trabaja al 50% de la capacidad instalada y advirtió que tiene un 40% de impuestos sobre los alimentos y 50% sobre las bebidas. El representante empresarial pidió entonces como alternativa la reducción de impuestos, tal como sucedió con la quita del IVA sobre alimentos de la canasta básica.

Por su parte, Cascales indicó que la CAME aún no fue consultada sobre el tema y eso cayó mal entre varias de las más de 1.500 cámaras que integran la entidad empresaria. "Somos concientes que el trabajador necesita el aumento pero el tema es cómo. Se puede generar una medida que sea genuina o que baje la tasa de interés o que sea para blanquear el empleo informal. El bono no cae sobre los que no tienen el empleo formalizado por ejemplo", concluyó.

También señaló las diferencias que existen entre las empresas según su tamaño y sus posibilidades de trasladar el costo del pago del bono a los precios de sus productos. "Una gran empresa formadora de precios, de materias primas o un supermercado lo puede trasladar a precios y seguramente lo vaya a hacer. Es la frazada corta; se da el aumento y en en 30 días o menos lo tenés trasladado a los precios", señaló el representante de CAME.

Además, advirtió que el pago del bono, a diferencia de lo que se cree, no se refleja claramente en un aumento del consumo.

Te puede interesar "Dolarizar la Argentina sería el tiro final para la soberanía nacional"

"Desde CAME medimos la actividad y a pesar del bono de fin de año, en diciembre del año pasadas las ventas cayeron. La mayoría de la gente usa ese dinero para pagar deudas y no van corriendo al supermercado o al shopping", dijo.

Cascales indicó que la CAME aún no fue consultada sobre el tema y eso cayó mal entre varias de las más de 1.500 cámaras que integran la entidad empresaria. "Somos concientes que el trabajador necesita el aumento pero el tema es cómo. Se puede generar una medida que sea genuina o que baje la tasa de interés o que sea para blanquear el empleo informal. El bono no cae sobre los que no tienen el empleo formalizado por ejemplo", enfatizó.

A su vez, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, dijo este miércoles que "hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de $5.000 " anunciado por el gobierno nacional, y cuestionó que el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, se haya pronunciado al respecto "antes de cerrar un acuerdo" con los diferentes sectores.

Sica anunció el martes que el Gobierno está cerca de concretar un acuerdo entre gremialistas y empresarios para habilitar un bono de $5.000 para los trabajadores del sector privado.

En tanto, Urtubey dijo en FM Futurock que "hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono, si bien la realidad dice que la gente necesita eso, y mucho más".

"Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio" formulado ayer por las autoridades antes de "buscar una solución alternativa", evaluó el dirigente fabril.

Sica había dicho que "empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal. Quedamos en mirar el indice de inflación que sale este jueves y ahí juntarnos para ver la metodología".

"Nosotros vamos a pedir una reunión con el ministro porque creemos que son importantes los diálogos", aseveró Urtubey, y añadió que esa forma de "compensación" que solicitarán a las autoridades debería haberse definido "antes" de los pronunciamientos oficiales.

Sobre el encuentro previsto para este miércoles del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, Urtubey dijo que hay "mucha expectativa" y que permitirá "no sólo continuar con la idea de la formación de un acuerdo económico y social" -al que convocaría Fernández en caso de ganar la Presidencia- sino que también "permite analizar la situación regional".

El martes, Fernández mantuvo un encuentro previo con Acevedo, en las oficinas que el candidato tiene en el barrio de San Telmo, y hoy la cita fue en Tucumán, con motivo de la celebración de los 50 años de la Unión Industrial de esa provincia, donde además asistirá parte de la CGT.