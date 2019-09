Melconian, sobre Alberto Fernández: "No se si agarrará el timón de la moderación o el populista"

El economista Carlos Melconian disertó este miércoles en el foro industrial de Mendoza y habló de una situación "frágil" de la economía argentina

El economista Carlos Melconian disertó este miércoles en el foro industrial de Mendoza y habló de una situación "frágil" de la economía argentina, donde dijo que la "teta del ternero son las reservas" del Banco Central pero "la leche no alcanza para todos".



Ante un público integrado por empresarios y emprendedores de la filial local de la Unión Industrial Argentina (UIA), el economista planteó que el próximo gobierno tendrá que renegociar con el FMI y "barajar y dar nuevo" para resolver los problemas que se arrastran desde el 2015.



Habló de su relación con Alberto Fernández, candidato con grandes chances de ganar la presidencia. "Hace 14 años que lo veo ininterrumpidamente al candidato. Pero no sé qué camino tomará en caso de asumir la Presidencia: si el de la moderación o el timón populista", planteó el economista.

De todos modos, Melconian dijo que está seguro de que cada vez que el cura Juan Grabois va a protestar a los shoppings, para el candidato del Frente de Todos es "un dolor de bolas".



Usó una metáfora campestre para hablar de la economía argentina: "La situación financiera del país es como una teta de la que maman tres terneros. Uno de los terneros es la dolarización de portafolio, los ahorristas que guardan en dólares y transaccionan en pesos, y del cual salen 300 millones de dólares por día. El segundo ternero es la deuda, tanto local como internacional, en dólares y en pesos, que se nutrió de la leche que mandaba el fondo (FMI). Quedaban por entrar u$s5.400 millones de acá a fin de año y está por verse", dijo. Y continuó: "El tercer ternero son los dólares que sacaron los ahorristas de su casa por miedo a que se los roben y los metieron al sistema bancario, y en estos momentos agarra miedo de no saber dónde dejarlos".

"La leche no alcanza y hay que decidir a qué ternero se la das", afirmó.



Planteó la próxima administración deberá resolver lo no resuelto desde 10 de diciembre de 2015, que en el fondo es hablar de la agenda del 2019, más la mala praxis, porque del tipo de cambio flotante y las metas de inflación no se vuelve más".



Irascible en la mayor parte de la conferencia en el Park Hyatt, Melconian aclaró que no estaba exagerando en su postura sino que así es su personalidad. "No soy optimista ni pesimista: soy realista", lanzó. Y pidió que no lo graben ni que suban sus comentarios a Twitter porque al final se filtran a la prensa todas sus opiniones.

Al cierre de la charla, tuvo un cruce con una asistente que cuestionó la "mirada negativa de la realidad del país" que tenía el economista. La participante lo contradijo en el momento de las preguntas cuando Melconian dijo que "nadie ahorra en pesos en Argentina". Según planteó la mujer, ella sí creía que había que ahorrar en pesos para, "alguna vez, confiar en nuestra moneda como lo hacen los chilenos, los paraguayos y el resto de nuestros países vecinos". A lo que el economista respondió. "No creo que vos ahorres en peso, mientras no baje la inflación".