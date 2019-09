La excandidata de Espert acusada de robar un supermercado denunció una "operación" en su contra

La economista Eliana Scialabba fue sorprendida a mediados de agosto por personal de seguridad llevándose varios productos sin pagar

Su nombre es Eliana Scialabba. Se trata de la excandidata del frente Despertar, liderado por el candidato presidencial José Luis Espert, quien luego de casi 20 días se decidió a hablar sobre su detención por robar en un supermercado.



La mujer es economista y se presentaba como segunda candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, pero tras darse a conocer esta información, fue desplazada de la lista.

Ahora, rompió el silencio a través de Twitter, en donde dice que se trató de una "operación" en su contra.

"Como es de público conocimiento, y en plena efervescencia electoral, se me acusó de haber substraído mercadería de un conocido supermercado. Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto -y no a los hechos- decidí no hacer declaraciones publicas pese a que la información que circulaba no era veraz", dijo la expartidaria del frente de Despertar.

"Lo natural para mí habría sido salir a dar explicaciones y de ese modo dejar en claro que soy una persona de bien, pero no quise perjudicar a nadie ni permitir que este tema causara aún más problemas para mí, mi familia y/o para el partido político que confío en mí", agregó.

Te puede interesar La grieta entre empresarios y el Gobierno por el bono de $5.000 para empleados privados: cuáles son las opciones para el pago

Motivan estas breves líneas compartir con Uds. algunas reflexiones con relación a los sucesos que ocurrieron hace algunas semanas:



1.- Como es de publico conocimiento, y en plena efervescencia electoral, se me acuso de haber substraído mercadería de un conocido supermercado. — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

Y continuó: "Aun no me queda claro las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación, pero es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional".

2.- Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto - y no a los hechos - decidí junto con mi núcleo mas cercano, no hacer declaraciones publicas pese a que la información que circulaba no era veraz; algo fácilmente comprobable si se mira el expediente judicial. — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

"Lo único que deseo es volver a la tarea de construir, investigar, aprender y crecer. Esto es todo lo que quería manifestar respecto de este asunto", concluyó.

4.- Aun no me queda claro las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación, pero es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional; — Eliana Scialabba (@eli_scialabba) September 11, 2019

Scialabba fue sorprendida a mediados de agosto por personal de seguridad de un supermercado ubicado en Charcas y Agüero, ciudad de Buenos Aires, llevándose varios productos sin pagar: chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial.



Por tal motivo, fue retenida en el lugar y trasladada primero a la seccional de la zona, y luego derivada a la Unidad Penal 28, donde pasó la noche para luego de ser indagada por el fiscal.



Al tratarse de un delito excarcelable, fue liberada el sábado cerca de las 18.30.



Espert había manifestado estar "consternado y shockeado" al enterarse de lo sucedido ya que, aseguró que Scialabba es "de las pocas economistas de la argentina con una trayectoria profesional y académica intachable".



"Es licenciada en economía, máster en economía, terminando su doctorado en economía, profesora universitaria, colega mía en la Universidad del CEMA", contó el candidato presidencial quien había dicho que esperaría el resultado de la audiencia con el fiscal que decidirían en el seno del Frente qué decisión adoptar con la candidatura.