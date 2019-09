Para Cachanosky: "El Gobierno bajó los brazos, el único que pelea es Pichetto"

El economista liberal habló sobre el gobierno de Mauricio Macri y dijo que "están viendo la hora para ver cuándo termina el partido"

El economista liberal Roberto Cachanosky advirtió que el gobierno de Mauricio Macri "ha bajado por completo los brazos y hace lo imposible por mostrar que bajó los brazos".



"El único que plantea presentar pelea electoral es Pichetto. El resto parece estar entregado y viendo la hora para ver cuándo termina el partido. En otros términos, en momentos como este se requiere de audacia en las medidas y retomar la iniciativa, algo que, por el momento, no parece querer encarar el mismo Macri", dijo "Cacha".



En su informe económico semanal, Cachanosky habló de "un gobierno débil, metido en una crisis económica y la oposición recurriendo a acciones golpistas para forzar el final del mandato o crear un clima de caos que no se entiende bien para qué se hace si no falta tanto para las elecciones", según LPO.



Cachanosky se peleó con el Gobierno cuando bautizó como "liberalotes" a los economistas que cuestionaban el rumbo económico, semanas antes de la primera gran devaluación que provocó Cambiemos.



En el informe, el liberal dijo que "el ministro Lacunza pilotea como puede la situación, pero la realidad es que todo es muy endeble porque el mercado ya anticipó el resultado de octubre".



El economista también le pegó al candidato del Frente de Todos. "Hay que ser kamikaze para querer hacerse cargo de la situación económica en que estamos porque esto no se arregla con un retoque de tasas de interés, tipo de cambio o el ridículo acuerdo de precios y salarios que ya está impulsando Alberto Fernández", dijo.