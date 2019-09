Alberto Fernández y Lammens quieren dar el batacazo porteño: cuál es su as bajo la manga

Junto a Matías Lammens, el candidato del Frente de Todos presentó sus primeras propuestas para convertir a la Capital Federal en Ciudad del Conocimiento

La creación de una agencia científico-tecnológica, mayor nivel de vinculación y cooperación entre la Ciudad y las provincias, un Consejo de educación, trabajo y producción, y un centro tecnológico especializado en industria 4.0 conforman parte central de las propuestas que este martes por la tarde presentó Matías Lammens, candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, en compañía del candidato a presidente, Alberto Fernández.



Bajo el nombre "Buenos Aires, ciudad del conocimiento", el Frente de Todos buscó capturar la atención de ese electorado independiente de la Capital descontento por la desconsideración del oficialismo hacia el complejo científico-tecnológico de la Ciudad, donde también entra en juego la educación.



De hecho, el propio Alberto Fernández señala, en cada oportunidad que se le presenta, que una de las mejores medidas tomadas por este Gobierno fue la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento –que aún no se reglamentó-. En esa dirección se presentaron las propuestas esta tarde en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ante un auditorio repleto de jóvenes. En la presentación estuvieron presentes, además de Lammens y Fernández, la candidata a vicejefe de Gobierno porteño, Gisela Marziotta, y la candidata a senadora Dora Barrancos, ex directora del CONICET.



En el marco de la propuesta, el Frente de Todos aseguró que a lo largo de sus tres períodos de gestión "el macrismo incumplió lo establecido por la Ley n° 2511 (2007) "Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", tanto en su dimensión institucional como en lo que refiere al financiamiento de la política de promoción científica en CABA".



Y agregó que el presupuesto para ciencia en la Ciudad en 2019 fue de algo más de $501 millones, cuando de acuerdo a lo previsto en la ley de ciencia, ese monto debería ascender en este período a los $3.270 millones, es decir, seis veces más que lo asignado.



Lo mismo subrayaron en relación a los fondos para la promoción científico-tecnológica. Y ejemplificó que mientras el programa de fomento de la cultura emprendedora se lleva el 26,8% del total del presupuesto de la Secretaría de ciencia, Tecnología e Innovación, el programa de desarrollo de la ciencia apenas posee un 6,21% de ese total, hasta alcanzar algo más de $31 millones.



Por eso, la propuesta de la oposición de Rodríguez Larreta apunta a transformar la ciudad a partir una mejor vinculación entre los organismos científicos de la Nación y de la Ciudad, como el CONICET, en conjunto con las sedes internacionales de los institutos internacionales presentes en este territorio, como el Max Planck de Alemania, y el CNRS de Francia, y las universidades públicas y privadas, inclusive aquellas ubicadas en otras provincias que también quieran desarrollar mejores niveles de cooperación.



Así, entre las primeras acciones, que se mostraron a través de un video, se propone:



- Crear la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad desde el cual definir las políticas de promoción científica dentro del distrito.



- Crear un centro tecnológico especializado en industria 4.0 que brinde información, capacitación, asesoramiento en financiamiento y oficie como laboratorio de ensayo de nuevas tecnologías.



- Constituir el Consejo de Educación, Trabajo y Producción que genere vínculos entre el mundo de la educación técnica profesional con el mercado laboral.



- Impulsar la articulación del sistema científico de la Ciudad con la escuela en sus niveles inicial y secundaria a fin de fortalecer contenidos de programación y de diversas áreas de ciencia y tecnología.



- Brindar una nueva dinámica a espacios como el Distrito Tecnológico orientado a mejorar la relación entre el sector científico y el privado. En este punto Lammens señaló que "el Distrito no tiene ningún espacio para la colaboración, el único beneficio es que no se pagan sólo algunos impuestos".



Estas son las medidas que ponen el foco, principalmente, en el aspecto educativo y de promoción de la actividad científica en relación con el mundo del trabajo, uno de los temas más valorados por las clases medias independientes, que prestan especial atención a lo que ocurre con la ciencia.



Otras acciones presentadas apuntan a desarrollar soluciones urbanas, siempre de la mano del ecosistema científico-tecnológico y educativo.



A esto se suman propuestas destinadas a promover a Buenos Aires como el gran centro latinoamericano de formación de posgrado, y dentro de él, conformar el polo de aprendizaje del idioma español para los países asiáticos más importante de la región.



Además de impulsar la articulación de las ETP con la educación de adultos, otra propuesta apunta a constituir espacios de co-working para aquellos emprendedores que, estando en la fase inicial de un proyecto, cuenten con un lugar en donde puedan iniciar sus ideas.



Entre los fundamentos de la propuesta que Lammens expresó esta tarde se indicó que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una capacidad científico-tecnológica y educativa que está desaprovechada.



"Es la jurisdicción con mayor cantidad de graduados/as universitarios/as. Cada 1000 habitantes, 160 han completado la universidad. Mientras que el promedio nacional corresponde a 37. Es, además, sede de la UBA, la universidad pública más grande del país y brindan oferta educativa otras 6 Universidades Nacionales y 20 universidades privadas", además de institutos universitarios.



En cuanto a la densidad de científicos/as la Ciudad triplica el promedio nacional. Cada 1000 habitantes 8.9 se dedican de forma exclusiva a la investigación mientras que en el resto del país esta cifra ronda el 2.8. Es decir 3900 investigadores/as, técnicos/as y becarios/as cada millón de habitantes contra 1186 del total del país.



Por esta razón, desde el Frente de Todos pusieron mucho énfasis en cada uno de los aspectos planteados en esta primera propuesta. Están convencidos que un discurso basado en este eje les permitirá subir el caudal de votos y forzar a un balotaje en la próxima ronda electoral.



De ahí que el compromiso se centre en impulsar acciones estratégicas entre el Estado nacional y la ciudad para impulsar actividades de investigación y desarrollo que ayuden a mejorar el hábitat humano, a que sean las instituciones científicas las que diseñen las soluciones de los problemas urbanos a para conformar "una perspectiva propia de ciudad inteligente" que combine de manera adecuada la adopción y uso de tecnologías disponibles.

Finalmente, un tercer compromiso se basa en la firma de convenios estratégicos que permitan profundizar la cooperación entre la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Ciudad con el Ministerio de Educación de la Nación.

"Una ciudad integrada para mejorar la calidad de la vida de las personas. La cultura, el arte, la ciencia y la tecnología deben contribuir a lograr ese objetivo", dijo Dora Barrancos, quien tuvo a cargo la apertura del acto de presentación de la propuesta Ciudad del Conocimiento.

"Hagamos de Buenos Aires la Boston de América latina", reiteró en sucesivas oportunidades Matías Lammens, quien comentó que fue el propio Alberto Fernández quien le hiciera esa propuesta en uno de los primeros contactos que tuvieron de cara a la campaña electoral 2019.

Te puede interesar Encuesta: Alberto Fernández aumenta la brecha sobre Macri

Fernández, quien tuvo a su cargo el cierre de la presentación del compromiso, destacó que es "hijo de la educación pública" y afirmó que la educación pública es lo que diferencia a la Argentina. Durante su discurso contó, sorprendido, el caso del Polo Tecnológico de Córdoba, cuyo nacimiento atribuyó al fallecido dirigente José Manuel de la Sota. Pero destacó, aún cuando quedó evidenciado que no conocía en profundidad sobre lo que viene sucediendo en la provincia mediterránea desde hace 20 años, que la política que se instauró en aquella época fue continuada por los diversos gobiernos.

Tras describir las razones por las que el Frente de Todos apuesta por la ciencia y la tecnología, planteó: "Por qué no hacemos una suficiente fuerza de investigación suficientemente financiada no sólo para desarrollar el conocimiento sino para que la Ciudad de Buenos Aires devuelva a cada provincia lo que le otorgaron cuando la eligieron Capital de la República. Empecemos a devolverle al resto del país lo que le debemos".

A medida que se acercaba el fin de su discurso, lo gané el entusiasmo y aseveró: "La idea de animarnos a lo que parece una utopía. Tal vez sea una utopía llamarnos la Boston de América latina. O tal vez debería ser la Salamanca de América del Sur, o la Oxford, no sé. Lo que espero es que alguna vez seamos la Buenos Aires de Norteamérica. Son esas utopías las que mueven a las sociedades, las que en el imaginario parecen imposibles pero las que nos impulsan permanentemente y las que nos hacen diferente".

"Hoy empezamos una segunda etapa con Matías. Hoy vamos a convencer a todos los porteños de que vivan en una Ciudad integrada al país", concluyó, ovacionado, Fernández.