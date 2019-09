"Estados Unidos no les va a dar ni la hora a Cristina Kirchner y Alberto Fernández"

"Decir que Venezuela no es una dictadura es un disparate. Este señor, o está recibiendo órdenes, o no lee el diario hace 10 años", señaló Oppenheimer

El periodista Andrés Oppenheimer se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández acerca de Venezuela y cómo aquella postura influye en la percepción de la Argentina en el exterior. El analista político fue categórico: "EE.UU. no les va a dar ni la hora a Cristina Kirchner y a Alberto".



"Decir que Venezuela no es una dictadura es un disparate. Este señor, o está recibiendo órdenes, o no lee el diario hace 10 años", señaló a LN+ Oppenheimer acerca de las declaraciones de Alberto Fernández sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Para el analista político se trató de "una metida de pata terrible", porque los dichos del candidato del Frente de Todos "hacen que sea difícil creer que es un moderado", sobre todo en el exterior.



Oppenheimer desestimó una rivalidad entre Fernández y Maduro e incluso señaló que el líder chavista intentó ayudar al candidato del Frente de Todos, por el "error" que cometió con sus declaraciones pasadas.



"Si la Argentina estuviera en el boom de las materias primas de la época kirchnerista no importaría, pero no es el caso. Este es un país quebrado y necesita crédito o, por los menos, patear para adelante los pagos de la deuda con el FMI. Sin el apoyo del exterior la situación va a empeorar", sentenció Oppenheimer.

Te puede interesar Alberto Fernández y Lammens quieren dar el batacazo porteño: cuál es su as bajo la manga





En el caso particular de la relación con Estados Unidos, el analista explicó que Donald Trump se encuentra interesado en la postura que tienen todos los mandatarios acerca de la crisis en Venezuela, no por una "razón ideológica" o por caracterizarse por "democrático", pero sí por una cuestión pragmática: el líder norteamericano quiere ganar las elecciones en el estado de Florida.



Oppenheimer también analizó los dichos de la exmandataria acerca de la situación alimentaria en Venezuela y su comparación con la Argentina y desestimó cualquier semejanza y lo calificó como otro "disparate".



"En Venezuela el salario mínimo es de dos dólares por mes. ¿Cómo podés decir que la situación es parecida? La Argentina está pasando por una crisis, pero Venezuela por una hambruna de un carácter no visto", señaló Oppenheimer. Y en ese mismo sentido agregó: "Esta gente que habla de los derechos humanos y de la dictadura tolera, si no apoya, una dictadura igual o peor que la Argentina" .



Para el analista político, si el candidato por el Frente de Todos gana las elecciones deberá tomar una "medida de audacia total", como ubicar dentro de su gabinete a "un macrista" en el ministerio de Economía y otro en el de Justicia.

De este modo, Oppenheimer describió lo que podría ser interpretado por el exterior como un "shock de confianza". De lo contrario, el analista concluyó: "Pensar que un moderado peronista va a convencer a alguien de afuera es una ilusión total".