Salariazo: un intendente oficialista se aumentó el sueldo un 70% y hoy cobra el doble que el Presidente

A pesar de su incremento salarial, que llevó su sueldo a 620.000 pesos, solo otorgará a los empleados municipales un bono de 5.000 pesos

Un famoso intendente oficialista, que pertenece al segmento gastronómico, se otorgó una fuerte suba salarial del 70% lo que llevó su sueldo a 620 mil pesos, lo que representa casi el doble del salario del presidente Mauricio Macri.

Se trata de Martiniano Molina, quien está al frente del municipio de Quilmes. Dicho aumento apareció en la nómina salarial de la Municipalidad, de manera que en julio, el cocinero percibió 623.666,51 pesos, mientras que el mes anterior, la cifra había sido de 385.608,52.



Según medios locales, desde el municipio trascendió que no fue un aumento del sueldo sino que la diferencia fue debido al cobro del aguinaldo. Sin embargo, si esto hubiese sido como lo afirman, la suma no hubiera sido un 70% más, sino solo la mitad del mejor salario cobrado hasta ese momento.



Otro dato llamativo es que frente a este "salariazo" del funcionario, solo se dio un bono de 5 mil pesos para los empleados, lo que no representa ni una cuarta parte del salario mínimo promedio de un municipal.



Este nuevo sueldo del intendente supera incluso al aumento que se otorgó a sí misma la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en agosto último, quien había ascendido su salario de 80 mil a 167 mil pesos.



La situación de Martiniano Molina en las PASO del 11 de agosto, no fue nada alentadora y muestra que los habitantes de dicho municipio no están muy conformes con su actuación. En ese momento, los candidatos del Frente de Todos obtuvieron 189.994 votos (54,5%), mientras que Juntos por el Cambio, que solo postuló al actual intendente, logró 114.923 mil votos (32,9%).