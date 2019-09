El FMI, la Cola Cola y Mauricio Macri: las 10 definiciones de Cristina Kirchner

La expresidenta presentó su libro Sinceramente en La Matanza. Fue su reaparición, luego de un nuevo viaje a Cuba para visita a su hija Florencia.

Cristina Fernández encabezó este sábado un multitudinario acto de presentación de su libro Sinceramente en La Matanza, provincia de Buenos Aires.



Con un mensaje atravesado por cuestiones políticas, la expresidenta culpó al presidente Mauricio Macri de la crisis económica y social. También afirmó que Alberto Fernández, en caso de llegar a la Presidencia de la Nación, inaugurará una etapa "diferente" en el país, "porque es más dialoguista", afirmó.



Estas son las 10 definiciones más imporantes que dejó Cristina Fernández, en su reaparición pública, luego de un nuevo viaje a Cuba, para visita a su hija Florencia Kirchner:



- "Acá en La Matanza antes vendían Coca Cola a rolete. Estos (por el Gobierno nacional) fundieron Coca Cola, tenés que ser horrible para fundirla".



- "Que nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias".



- "El Estado sirve si protege a los más débiles ante los más poderosos. Es un instrumento que debe servir para defender a los más desprotegidos".



- "Vamos a iniciar una etapa política diferente porque Alberto (Fernández) es una persona de mucho diálogo, de conciliar".



- "Yo quiero que los sectores que más se beneficiaron le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Esto es la etapa que viene".



- "Ellos, (por el Gobierno de Cambiemos) que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron a todas. El Congreso no funciona, no hay sesiones".



- "Habrá que discutir la formación de precios y márgenes de ganancias. Ahora solo gana un grupo de empresarios que son amigos del Gobierno".



- "El punto de inflexión de este gobierno fue en 2018, cuando decide ir al Fondo (Monetario Internacional). El endeudamiento y el hambre me resulta intolerable".



- "Tengo el registro de un Raúl Alfonsín viniendo en la democracia y poniéndole un punto final, un nunca más a los golpes militares. Yo creo que este Gobierno tiene que hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento de la Argentina".