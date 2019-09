Marcos "Chino" Maidana: "Si gana Alberto Fernández, voy de Secretario de Deportes"

El ex boxeador reveló que le ofrecieron el cargo. También dijo que tendrá un espacio en la TV para la transmisión de las peleas

Marcos "Chino" Maidana reveló que, si la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner gana las próximas elecciones presidenciales, será el nuevo Secretario de Deportes de la Nación.

El santafesino anunció, además, que si el Frente de Todos se impone en los comicios, el boxeo volverá a tener un espacio en la TV Pública y que allí se presentarán los púgiles de su empresa de promociones.



"(Si gana Alberto Fernández) Voy de Secretario de Deportes", dijo Maidana este sábado en una entrevista radial.



El ex boxeador dio la primicia luego de que le consultaran si estaba en sus planes seguir adelante con su emprendimiento llamado "Chino Maidana Promotions". Ante esta consulta, respondió: "Tenemos toda la estructura armada. Estamos esperando que cambie el gobierno nada más… Está jodida la cosa".



"Hoy no tenemos tele, no podemos conseguir televisión. Pero con el otro gobierno (Sic) tenemos todo ya armado. Tenemos toda la estructura y los boxeadores", comentó el Chino y afirmó que, de imponerse el Frente Para Todos, el boxeo volverá a ser parte de la grilla de la TV Pública a partir del 2020.



El oriundo de Margarita se mostró confiado en un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. "Vamos a ganar", vaticinó, y, sobre la realidad del país, reflexionó: "Se está viendo muy mal, la gente está sufriendo mucho, en todos lados se ve".



Maidana contó que Enrique "Tano" Ricci, el manager de boxeo de su empresa de promociones, es el nexo con las autoridades del Frente de Todos. "Cuando estemos en la Secretaria de Deportes vamos a tomar todo el boxeo, la Federación y todo", avisó en clara referencia a su conflicto personal con la FAB.



Finalmente, el Chino indicó que le gustaría ostentar el cargo "para ayudar al boxeo" y lanzó una frase polémica: "Macri aumentó el dólar y a mí me sirvió. Estar en la Secretaría de Deportes me sirve también".