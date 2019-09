Cuál es la respuesta de la UIA a la idea de Cristina de "discutir los márgenes de ganancias" de las empresas

Desde la Unión Industrial Argentina advirtieron que los "problemas" son la "inflación, la inestabilidad y no tener un plan económico coherente".

Tras las declaraciones en el acto de La Matanza en donde Cristina Fernández instó a discutir un esquema de intervención sobre las ganancias de las empresas, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron a responderle y advirtieron que los "problemas" son la "inflación, la inestabilidad y no tener un plan económico coherente".



"No sé a qué se refiere, pero los márgenes de ganancias no son el problema. Claramente, enfocarse en eso es enfocarse en los efectos y no en las causas del problema", le dijo un integrante de la mesa chica de la UIA a Clarín.



El dirigente industrial remarcó que "esas causas son la inflación, la inestabilidad que se tiene y no tener un plan económico coherente".



Los industriales tomaron mal las palabras de la expresidenta quien puso el foco en la necesidad de más intervención y "discutir la formación de precios" porque, aseguró, "nos hemos dado cuenta de que el problema no era la emisión".

Mediante esas deliberaciones "tenemos que ir a la formación de precios y a la dolarización de la economía. Y a los márgenes de ganancia también, sobre los alimentos y todo aquello que constituye primera necesidad para la gente".



En tanto, el salteño José Urtubey (en la foto), también salió a responder la iniciativa para intervenir sobre la rentabilidad de las empresas.



"En vez de discutir ganancias, creo que se debe hablar de cómo será la redistribución, que en definitiva es lo más justo, a partir de políticas tributarias progresistas", consideró.



Urtubey dijo que a pesar de que desconoce en detalle la iniciativa de la expresidenta, en vez de abrir esa discusión se debería avanzar con una reforma tributaria para promover la producción y la distribución de la riqueza.



"No sé puntualmente a qué se refiere con eso. Pero está probado que las políticas tributarias, cuando son progresistas, son las medidas que te permiten lograr un efecto distributivo", señaló.



El roce se produce en medio de las gestiones que encaró Alberto Fernández para comenzar a delinear un "Pacto Social" que incluya a la dirigencia industrial y sindical.