Según encuesta, cuántas personas pueden cambiar su voto en las elecciones de octubre

Entre los encuestados, la mayoría está más interesado en un debate protagonizado por el presidente Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández

Si bien el resultado obtenido en las PASO en agosto a favor del Frente de Todos fue contundente, en el reciente inicio de campaña para las elecciones de octubre desde el Gobierno se muestran confiados en que habrá probabilidades de revertir el resultado y llegar, por lo menos, al balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Esta postura tiene un foco de ilusión en algunas encuestas, como por ejemplo la del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, en donde afirman que casi el 30% de los votantes se mantiene abierto a rever su voto.



En el informe, frente a la consulta sobre si "generalmente, ¿usted mantiene su voto entre las PASO y las elecciones generales?", el 71% de las respuestas fue afirmativa, el 15% indicó que "a veces sí" y el 12% respondió que no.



En cuanto a si en el momento de las PASO tenían el voto decidido, el 89% aseguró que si, mientras el 11% que no. Sobre las cosas que fueron más importantes en el momento de decidir el voto, el 55% dijo que "su candidato preferido", el 34% "votar a alguien que no me convenza pero que evita que gane alguien que rechace" y el 11%, ninguna de las anteriores.

De los encuestados, casi 70% opina que habrá segunda vuelta electoral mientras que el 19% la descarta. Además, el el 85% afirma que, cuando tiene decidido su voto, no lo modifica a último momento.

Respecto al debate, más del 70% valora positivamente la realización de uno presidencial previo a las elecciones nacionales de octubre, si bien el debate que más interés despertaría entre la ciudadanía sería uno protagonizado por el actual presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Fernández (70%) y solo al 11% le intersa uno entre el actual mandatario y Alberto Fernández.

El estudio está compuesto por 620 casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se realizó del 13 al 17 de agosto.