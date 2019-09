Julio Bárbaro: "Alberto Fernández es un discípulo de Domingo Cavallo"

El analista político Julio Bárbaro analizó la coyuntura política y reparó en la figura del candidato presidencial por el Frente de Todos: "Alberto Fernández es un discípulo de Cavallo". Según describió, el compañero de fórmula de Cristina es un "hombre de centro" que comparte la "misma escuela de poder" que Néstor Kirchner.



El referente peronista señaló, que más allá de las diferencias entre los distintos sectores que apoyan a Fernández, no avizora un clima de tensión -ante un eventual triunfo- en un futuro gabinete. "No veo ninguna posibilidad de implosión. Conozco a Alberto y es de la escuela de Néstor Kircher: la del poder", sostuvo en LN+.



"Cristina Kirchner siempre tuvo con Alberto Fernández la idea de un hombre obsesivo del poder y cuando asumió lo corrió para que no se le viniera encima". Por el contrario, el analista indicó que ahora la exmandataria delegó en su compañero de fórmula el mando. "Si hay algo que Cristina sabe es que el vice en nuestro país no corta ni pincha".



De todas formas, Bárbaro destacó que, a diferencia del Gobierno, la exmandataria supo generar alianzas con políticos como Sergio Massa o Alberto Fernández, duros críticos de su gestión, mientras que Macri "expulsó a (Emilio) Monzó y a (Federico) Pinedo". Para él, esto último fue un gran error del oficialismo. Y concluyó: "Cristina le regaló el poder a Mauricio Macri cuando puso a Daniel Scioli con (Carlos) Zannini y a Aníbal Fernádez, y después se lo sacó".