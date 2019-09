Macri y Vidal tienen su primera foto juntos desde las PASO e intentan dar señales de unidad

A cinco semanas de las elecciones, y al grito de "sí, se puede", el Presidente y la gobernadora bonaerense volvieron a mostrarse juntos en la campaña

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvieron a mostrarse juntos este miércoles en una Florencio Varela, e intentaron dar una muestra de unidad y "trabajo en equipo" a casi un mes de las elecciones generales, tratando de despejar dudas sobre cualquier tipo de roce que pudiera existir entre ambos mandatarios, que aspiran a ser reelectos en su cargo en las elecciones del 27 de octubre próximo

El conurbano bonaerense fue escenario del primer acto público de Vidal y Macri tras la contundente derrota que la coalición oficialista sufrió en las PASO del 11 de agosto tanto a nivel presidencial como en la provincia de Buenos Aires. Encabezaron juntos la presentación del metrobus de Florencio Varela, un distrito gobernado por el peronismo.

De la actividad también participó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el candidato a intendente de Florencio Varela por Juntos por el Cambio, Pablo Alaniz.

La foto de este miércoles llega después de un acuerdo de Vidal con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que consiste en que el Presidente no participe del cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires.

En el inicio del acto, la gobernadora Vidal intentó dar muestras de unidad y, para despejar dudas sobre un posible malestar, aseguró que "hay equipo con Mauricio".

"Qué lindo arrancar el día con Mauricio y el metrobus de Florencio Varela", dijo la mandataria provincial al iniciar su alocución, en medio del aliento de vecinos que coreaban el ya clásico "Sí se puede".

Vidal intentó también hacer un mea culpa sobre las fallas en la gestión y el mal resultado electoral al afirmar: "Los errores son nuestros pero los aciertos son juntos".

Te puede interesar Estas encuestas explican por qué Alberto Fernández tiene una amplia ventaja sobre Mauricio Macri

"En los últimos cuatro años trabajamos con Mauricio sobre lo que era más urgente, aquello que no podía esperar. El SAME no podía esperar; no podían esperar las guardias de los hospitales ni la seguridad; no podía esperar sacar a los narcos cerca de nuestros hijos, todo eso era urgente", sostuvo la mandataria bonaerense.

Luego, la gobernadora arengó a los militantes. Dijo que la provincia está "para más" y que no se resigna. "Yo tampoco me rindo", enfatizó.

Por su parte, Macri afirmó que tiene "todas las energías y ganas de que sigamos juntos construyendo la Argentina que nos merecemos, sin atajos, ni mentiras, ni comportamientos mafiosos".

Además, durante su discurso el presidente criticó los "años de abandono, años de falta de política públicas" en la provincia de Buenos Aires y destacó que la inauguración del metrobus en Florencio Varela "ratifica mi compromiso de que acá, cada día estén mejor, con más seguridad e iluminación".

"El 27 de octubre es mañana y el 10 de diciembre nos tiene que encontrar trabajando juntos", agregó el Presidente.

Macri se trasladó al sur del conurbano bonaerense poco después de haber regresado al país, tras participar en la 74 Asamblea General de la ONU.

Desde las PASO del 11 de agosto y hasta ahora, Vidal desarrolló su campaña por su cuenta. El martes, por ejemplo, estuvo en San Nicolás y Ramallo.

En San Nicolás, la mandataria provincial expresó que "escuchar y estar cerca de la gente siempre ayuda a gobernar mejor".

En recorridas por la zona, la mandataria provincial estuvo acompañada por la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; y el intendente local, Manuel Passaglia.

Luego, Vidal se trasladó a Ramallo, y allí se entrevistó con vecinos beneficiados por la obra de repavimentación y ensanche del ingreso a la localidad "El Paraíso", que fue financiada y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.

Además, tanto Macri como Vidal aprovecharon la inauguración del Metrobus de Florencio Varela para expresar sus condolencias con la persona fallecida y solidaridad con los heridos en el derrumbre del Aeropuerto de Ezeiza.

El Presidente abogó por la recuperación del obrero que está peleando por su vida tras el accidente.

El martes una persona murió y al menos otras 13 resultaron heridas tras producirse un derrumbe en la obra de construcción de una nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Los intendentes de Cambiemos buscan retener su lugar y se cortan solos en la campaña

Mientras tanto, los intendentes de Cambiemos apuestan a la campaña en solitario para no perder la posibilidad de alcanzar reelección.

Después del contundente triunfo del Frente de Todos en las últimas PASO, los jefes comunales bonaerenses del oficialismo prácticamente no se mostraron con María Eugenia Vidal y ninguno hizo mención a Mauricio Macri.

La estrategia del macrismo en la Provincia de Buenos Aires parece ser clara. Los intendentes oficialistas buscan reforzar la campaña de cara a las elecciones de octubre poniendo el foco en las obras realizadas, las calles caminadas y los vecinos saludados, pero lejos del Presidente y la gobernadora.

Hasta ahora son contados con la mano los casos de los actuales mandatarios de las localidades de Buenos Aires que se acordaron de hacer alguna referencia a los líderes de la coalición oficialista.

Julio Garro, Néstor Grindetti (de Lanús), Jorge Nedela (de Berisso), Jorge Etcheverry (de Lobos) y Pablo Petrecca (de Junín) son algunos de los que sumaron a la Gobernadora.

El resto, en su gran mayoría opta por mostrar lo hecho en cuatro años, principalmente en la obra pública. Como herramienta predilecta de Juntos por el Cambio, algunos hasta eligieron mostrar el antes y el después en determinados sectores de la ciudad y cómo los remodelaron en la gestión.

En este contexto, lo sorprendente es la forma en la que reflejaron los resultados de las elecciones. Cuando se acordaron, la mayoría felicitó a los ciudadanos por haber participado de la democracia, y algunos incluso destacaron el vaso medio lleno cuando lograron imponerse en las Primarias gracias a que el Frente de Todos tenía que definir alguna interna y esto hacía que los candidatos dividieran los votos de la principal oposición. Entre estos, aparecen tanto Garro como Grindetti.