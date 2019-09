¿Luliciana Salazar será parte de un espacio político?: qué dijo la modelo

La artista aseguró que la información con la que arma los tuits y hace comentarios políticos en el programa de Tinelli proviene de tres fuentes distintas

En las últimas semanas, la modelo Luciana Salazar está dando algunas "bombas políticas" relacionadas con la actualidad nacional y que recibe a través de diversas fuentes a través de las redes sociales.

Uno de los tuits que más llamó la atención fue cuando anticipó el control de cambios, al que denominó "el cepo cheto".

Volvemos al cepo?? Pero lo podriamos definir a corde al Pro "el cepo cheto" — luciana salazar (@lulipop07) August 30, 2019

Pero así siguió, y a partir de esta actividad en la red social, la artista contó que le ofrecieron ser parte de un espacio político.



La modelo dio una nota a un cronista de Confrontados y contó que, si bien aún no se anima a aceptar un cargo político, le interesaría tener un rol como asesora.

"La verdad es que me divierte la política, me gusta, en realidad me divierten los chismes políticos. Pero me gusta la política", dijo en una entrevista en Confrontados. "No capaz para tener un cargo porque me parece que uno tiene que estar preparado para eso, pero sí el día de mañana poder asesorar a alguien", agregó.



Luli aseguró que la información con la que arma los tuits y hace comentarios políticos en el Bailando 2019 de ShowMatch proviene de tres fuentes distintas, una de ellas internacional. "Con Marcelo nos matamos de risa porque en los cortes nos chusmeábamos todo. A él le tiro nombres propios", dijo.

También señaló que "siempre digo que si hubiera podido ser una mosca, me hubiera gustado estar en la CIA, me encantaría".

Días atrás, en el programa Intrusos conducido por Joge Rial, había dicho algo relacionado con el tema de los ofrecimientos políticos: "Me propusieron si quería lanzar un spot, pero hacerlo sería ponerme en campaña o ponerme del lado de un partido. Y yo no busco ningún cargo, ni ser política", aseveró, si bien no descartó la posibilidad de trabajar en un futuro cerca de la gente.

"(Pero) hoy no estoy preparada, y se necesita, más allá de la buena predisposición y la honestidad, conocimiento, estar realmente preparado, y no es mi situación ahora. Me pondría a estudiar y saber más de leyes", advirtió.