Lavagna aseguró que hay "riesgos" de hiperinflación y pronosticó cuándo estallarán los precios

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, señaló en diálogo con TN, que las posibilidades de una hiperinflación están latentes. Si bien admitió que no lo ve como algo cercano, expresó: "Si el Gobierno comete errores y la oposición actúa con irresponsabilidad, los riesgos están".



Además, se refirió al desembolso de u$s5.400 millones que el FMI debe hacerle a la Argentina: "Se va a producir, probablemente, no antes de las elecciones sino después, salvo que en el medio alguien cometa un error muy grave". En su opinión, esos fondos "no tienen que ser para que se sigan fugando capitales, sino para recomprar bonos que la Argentina emitió y que están muy baratos".



Luego expresó que aunque la herencia que recibió el presidente Mauricio Macri de la gestión de Cristina Kirchner fue "mala" la situación actual es peor. "Porque la pobreza es más alta, la inflación es 20 puntos más que la del período anterior y reaparece ese monstruo en la vida argentina, casi permanente, que es la deuda", dijo.

En esa línea, el candidato repasó: "Hemos vivido cuatro años de shock financiero, que son los que hicieron enormes diferencias, como la hicieron en la época del justicialismo y la convertibilidad, con Menem y Cavallo". Por eso, resaltó la necesidad de modificar la visión y ver cómo se genera un shock productivo que, según el especialista, "es casi es lo contrario al financiero".