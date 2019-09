Macri encabeza primera marcha del #SíSePuede: expectativa por anuncios para la clase media

Será la primera de 30 marchas, como parte de la estrategia para revertir la derrota electoral de las primarias en los comicios del 27 de octubre

Empeñado en revertir la dura derrota electoral de las PASO del 11 de agosto, el presidente Mauricio Macri dará este sábado el puntapié inicial a la marcha del #Sísepuede por 30 ciudades del país, en las que anunciará medidas de alivio para la clase media, de cara los comicios del 27 de octubre.

Este cambio de estrategia significa un cambio significativo, ya que se deja de lado la campaña virtual y se retoma el contacto con la población tras haber abandonado los clásicos timbreos. El jefe de Estado confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano en las urnas contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Pese a que a lo largo de su gestión casi nunca se anticipaban con varios días de antelación los lugares que visitaría, la búsqueda de la reelección lo llevó a comunicar en las redes sociales su raid día a día.

La primera de las movilizaciones que el jefe del Estado encabezará hasta la elección presidencial será el sábado, a las 17, en Barrancas de Belgrano, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la cofundadora de Cambiemos y diputada nacional, Elisa Carrió.

La segunda marcha de los seguidores de Juntos por el Cambio se concretará el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, con Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como oradores centrales.

Siempre con la mirada puesta en la participación de los vecinos de los diferentes lugares que visitará, el martes en Córdoba, visitando Tránsito, Santiago Temple y Río Primero.

Las localidades de Esperanza, Humboldt y Nuevo Torino, en Santa Fe, recibirán al líder del PRO el próximo miércoles, así como el jueves estará en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y La Paz.

En busca del terreno perdido

El analista político Pablo Roma, director de Circuitos Consultora, destacó que esta nueva estrategia oficialista puede ser positiva para recuperar algo del terreno perdido en las PASO del 11 de agosto, tras la contundente victoria de Alberto Fernández.

"Las primarias pusieron de manifiesto un debilitamiento político del Gobierno. La elección marcó la imposibilidad del gobierno de generar iniciativas que puedan contener a distintos sectores sociales. De todos modos, el oficialismo mantiene una intención de votos de alrededor del 30%. La campaña #SiSePuede indica que al menos el Gobierno no quiere perder ese caudal electoral", indicó Roma en declaraciones a iProfesional.

El Presidente tiene previsto formular anuncios con medidas de alivio para la clase media, las pymes y los trabajadores como parte de la estrategia de los armadores de la campaña, que buscan transmitir la idea de que el oficialismo escuchó el reclamo del electorado tras la derrota en las PASO.

"Habrá propuestas para las pymes y el empleo y no se descartan medidas vinculadas a una baja de impuestos", indicaron fuentes del oficialismo.

En el encuentro que el presidente Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvieron el jueves en la quinta de Olivos con candidatos a intendentes y legisladores de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, se alentó a redoblar esfuerzos con la idea de que "se puede revertir la derrota".

Voceros de la reunión dijeron que Peña llevó un mensaje de optimismo y la convicción de que "no es imposible dar vuelta" los resultados de las primarias, y de que la derrota fue "una advertencia por la situación económica, pero que la decisión final no se tomó en las PASO y se tomará en octubre".

Con esa idea, los organizadores de campaña lanzarán nuevos spots desde el domingo, tras las críticas internas de algunos de los dirigentes de Cambiemos a los últimos avisos televisivos en los que no aparecían Macri y su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Pichetto.

Tras una reunión de gabinete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que "hay que ir paso a paso, trabajar estos 30 días con 30 marchas donde la gente va a poder participar y generar un gran movimiento social de apoyo a Juntos por el Cambio".

"Estamos trabajando para revertir los resultados de las PASO, que si bien sabemos todos que no es una elección, funciona como un reflejo y nosotros estamos trabajando para mejorar y para llegar al balotaje", subrayó.

Macri convoca

A través de sus redes sociales, el Presidente lanzó la primera de las convocatorias para este sábado desde Belgrano, uno de los bastiones del partido del jefe del Estado, el PRO.

"La campaña presidencial que comienza este domingo -escribió- será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso, influyente, diferente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable", sostuvo en sus cuentas.

Macri publicó posteos en sus redes en los que pidió a la gente "organizarse y a armar carteles" para "dar vuelta" la elección y revertir la derrota de las primarias.

YO VOY! El sábado 28 a las 17 comienza La Marcha del #SíSePuede en Barrancas de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una semana para coordinar con otros y armar carteles. pic.twitter.com/leTvwTmHXJ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 20, 2019

El objetivo de los organizadores de este último tramo de la campaña es concretar 30 encuentros en 30 ciudades, algunas en las que Cambiemos sufrió reveses más difíciles, con la meta de achicar las diferencias con la oposición.

"Lunes 20/09. 17.30 hs. Junín. Provincia de Buenos Aires. La marcha del #Sisepuede", fue la segunda convocatoria a movilizarse que escribió el Presidente en sus redes sociales ayer, en el nuevo llamado a sus seguidores a salir a la calle a manifestarse a favor de la fórmula de Juntos por el Cambio, que integra junto a Pichetto.

"Este lunes voy a Junín con La Marcha. Es la segunda ciudad en una lista de 30 donde vamos a estar el próximo mes. Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí. #Yovoy", expresó en una de las publicaciones.

Además, desde el equipo de campaña recurrieron a otra de sus herramientas favoritas para difundir sus acciones: los mensajes de Whatsapp. En las últimas horas circularon convocatorias a la marcha realizadas por el propio presidente Macri para que cada uno que lo reciba lo reenvíe a sus contactos, con el siguiente texto:

"Querido argentino, *soy Mauricio Macri y tengo algo para contarte*. Al terminar de leer te pido por favor que se lo reenvíes a tus contactos para que les llegue a todos:

LA MARCHA DEL #SíSePuede: SALIMOS PARA GANAR. La campaña presidencial que comienza el domingo será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso e influyente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable.Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuánto queremos lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar. A estos encuentros los llamamos La Marcha del #SíSePuede, la forma en que salimos a ganar la elección.



Te estoy invitando a que vengas (ya irás conociendo fechas y lugares), pero además te invito a traer a La Marcha a tus amigos, a tus primos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y a tus vecinos. ¿Tenés un auto, una camioneta? Compartilos para que vengan más.



Quiero invitarte a que uses tus redes para contar que vas venir a La Marcha y después para contar que viniste, y también para compartir las fotos y los videos de otros encuentros. Esta vez nosotros somos nuestros propios medios.



Usá tu WhatsApp para coordinar la asistencia de amigos en grupo, para pasar imágenes, para insistir en que vengan.



Quiero invitarte a que seas una parte fundamental de la organización de esta marcha donde nos vamos a juntar no sólo para ganar la elección, sino para confirmar públicamente quiénes somos.



La Marcha comienza el sábado 28 de septiembre a las 17:00 en Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires. Si estás cerca, venite. Marchamos para ganar. Yo voy. Si alguien te dice que no se puede, vos decile: ¡Sí, se puede!".

Los voceros de la campaña indicaron que el jefe del Estado estará acompañado en las recorridas por los principales candidatos de cada distrito.