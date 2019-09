Una Elisa Carrió verborrágica criticó a la militancia y tuvo que "recalcular"

"Queremos que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no venganza, queremos paz, no violencia", aseguró Elisa "Lilita" Carrió

El presidente Mauricio Macri inició en Barrancas de Belgrano una nueva etapa "de cercanía a la gente" rumbo a las elecciones de octubre.

La primera en hablar fue Carrió. "Un beso enorme, un abrazo. Nos está poniendo lindos la próxima victoria. Yo soñé hace muchos muchos años, en una ciudad del norte, al lado de Illia que la república era posible. Que ser honesto era posible. Que ser eficaz era posible, que amar al pueblo era posible y que mantenerse auténtico a lo largo de la vida era posible".



"Yo ya soy Lilita a secas y vengo a pedirle a todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a todo el país que acabo de recorrer, agradecerles", dijo la diputada y agregó: "Esa noche del búnker trágico yo era la única segura de que ganábamos en octubre. Todos están despiertos hasta las 3 de la mañana el 27 de octubre. Nuestra amada argentina está haciendo historia. Con el campo, con las marchas, la argentina sale a la libertad".

Carrió reconoció: "Es difícil, yo se que es difícil, pero la libertad de gana con trabajo y con dolor. Mirenmé a mí, después de 25 años estoy más joven que hace 25 años. Saben por qué, porque la lucha en la adversidad es el gozo mayor para el espíritu de Dios".



"Queremos que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no venganza, queremos paz, no violencia y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios, pero le pedimos que respeten nuestro derecho a hablar, ser libres y no prime la venganza", aseguró la cofundadora de Cambiemos.

"El problema de Mauricio no es que no siente, es que es ingeniero. A los ingenieros las mujeres les piden casamiento. Tengo un hermano rugbier e ingeniero que recién se liberó a los 50 años. Mauricio se está liberando ahora. Sé de donde viene. Los problemas que tuvo y su voluntad inquebrantable de llevar adelante al país. Ya no es una lucha por la libertad, que la conseguimos pacíficamente en el 2015. No es una lucha por la economía", agregó.

En otro tramo, Carrió hizo referencia a lo ocurrido en las PASO del 11 de agosto pasado: "El día del búnker trágico, yo era la única segura de que ganábamos en octubre, porque ustedes estaban dormidos", lanzó.



Inmediatamente las miles de personas gritaron fuerte y con algo de enojo: "¡No!". Carrió tuvo que recalcular: "Bueno, a lo mejor no todos". Y agregó de cara a lo que viene: "Pero todos estarán despiertos hasta las 6 de la mañana el 27 de octubre".



Una vez pasado el mal trago, la dirigente oriunda de Chaco volvió a ganarse el aplauso de los votantes de Cambiemos: "Nuestra amada Argentina sale a la libertad, es difícil y sé que muchos sufren pero la libertad se gana con trabajo y con dolor, pero se gana".



"Sé de la voluntad inquebrantable que tiene el Presidente de cambiar este país. Yo creo en Mauricio, lo digo auténticamente porque no miento jamás", cerró Carrió mientras los simpatizantes de Juntos por el Cambio aguardaban la llegada de Mauricio Macri, que se dirigió a Belgrano en tren desde la Quinta de Olivos.