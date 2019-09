Macri en la marcha del #SíSePuede: "Esta elección se puede dar vuelta"

A un mes de las elecciones, el presidente Mauricio Macri comenzó una gira de campaña que lo llevará a recorrer 30 ciudades de todo el país

El presidente Mauricio Macri inició en Barrancas de Belgrano una nueva etapa "de cercanía a la gente" rumbo a las elecciones de octubre.

Te puede interesar A un mes de las elecciones, otra encuesta indica un único ganador en primera vuelta

Macri se subió al escenario y aseguró: "Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron".



"Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita, me llenan en corazón. Gracias de verdad", dijo Macri y agregó: "Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de su casa a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible".

"Nos une la honestidad, querer vivir en paz, querer dejarles un futuro mejora nuestros hijos, construir y no destruir, saber que existe un mejor futuro para todos y decirle no a la impunidad", aseguró el Presidente.



"Nunca bajamos los brazos. El último año y medio fue muy difícil y la clase media hizo el mayor esfuerzo. Pero los escuché, tomé nota y los entendí. Lo que viene es distinto. Ahora vienen el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y el alivio al bolsillo a fin de mes", adelantó Macri.



Además, el primer mandatario aseguró: "Si esto no lo resolvemos nosotros no lo resuelve nadie. Nos la jugamos por el cambio para modificar las cosas que no se hicieron en 70 años".



"Se puede dar vuelta esta elección", aseguró Macri.



"A los más jóvenes les quiero decir que en unos años sus hijos les van a preguntar dónde estaban en octubre de 2019. Y ustedes les van a contestar que estaban haciendo Patria", arengó el Presidente.