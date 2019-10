El debate porteño: picante cruce de los candidatos por la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

El debate televisivo previo a las elecciones del 27 de octubre tuvo un cruce caliente cuando los candidatos porteños hablaron de seguridad

Los cuatro candidatos a jefe de Gobierno porteño se cruzaron este jueves por el tema de la inseguridad y efectuaron sus propuestas, en el debate televisivo previo a las elecciones del 27 de octubre.

El jefe de Gobierno y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, defendió su gestión y dijo que "bajaron todos los delitos en la ciudad: asesinatos, robos de autos, motochorros, secuestros".

También destacó la creación de la Policía de la Ciudad y la colocación de cámaras y anunció que se instalarán "10 mil cámaras más", la duplicación del tiempo de entrenamiento de policías y la creación de nuevos destacamentos, al tiempo que reclamó el traspaso de la justicia penal al distrito porteño.

Por su parte, el postulante del Frente de Todos, Matías Lammens, resaltó la falta de seguridad pero también hizo hincapié en la policía local y su "formación", para "evitar abusos policiales, por ejemplo con el uso de las pistolas Taser, a las que dijo preferir antes que las armas de fuego.

"La discusión es como se usan las pistolas Taser", dijo Lammens, quien sostuvo además, sobre la conducción de la fuerza, que "la Constitución dice que la jefatura debe estar en manos de un civil, pero el tema es a quién ponemos".

"La policía ya tuvo un jefe civil, Eugenio Burzaco y hubo represión importante", aseveró.

En tanto, el candidato de Consenso Federal, Matías Tombolini, señaló puntos importantes de la Capital donde a su criterio hay inseguridad, como la terminal de ómnibus de Retiro y la villa 1.11.14 situada cerca del estadio de San Lorenzo, a la que consideró un centro de desarrollo del narcotráfico.

Tombolini reclamó que "la Ciudad tome el control de Retiro" y que se cree la "justicia vecinal".

Por su parte, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) criticó la actuación de la policía, a la que le atribuyó el rol de control "de la protesta social".

También rechazó el uso de pistolas Taser, a las que calificó como "elementos de tortura, según lo determinó la propia ONU (Naciones Unidas)".

Todos los candidatos se manifestaron además sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta destacó varios ítems según los cuales considera que el distrito es autónomo, aunque reconoció que deben cumplirse otros aspectos, como el manejo total de la justicia.

En cambio, los otros postulantes objetaron, en distinta medida, lo que entienden una falta de autonomía, aún, de la ciudad capital.

Los candidatos a comparten la escena en el Canal de la Ciudad, sin presencia de público, pero junto a asesores y familiares.

El debate comenzó con un minuto cada uno para presentarse, que inició Lammens, seguido por Tombolini, Rodríguez Larreta y Solano, según un sorteo previo.

Durante el encuentro, no hubo derecho a repregunta ni cruces entre los distintos candidatos, que expresarán sus ideas sobre cuatro tópicos: Infraestructura y gestión urbana (incluye transporte); Autonomía, justicia y seguridad; Educación, salud, cultura y desarrollo humano (incluye políticas sociales y de género); y Vivienda, ambiente y desarrollo productivo (incluye empleo y actividad económica).

En los primeros minutos Rodríguez Larreta le habló a la sociedad porteña. "Nos reunimos en los barrios y nos encontramos en la calle. Me apasiona el hacer. Lo que me comprometo, lo cumplo", sostuvo. Luego, hizo referencia a las obras públicas que se realizaron durante sus cuatro años de gestión. "La transformación de la ciudad se ve en todos lados. Avanzamos mucho", aseguró, al tiempo que remarcó que tiene propuestas "para los 48 barrios de la ciudad".

En su presentación, Lammens dijo que quiere "ayudar a las personas para cumplir sus sueños" y que pretende que "la ciudad tenga otras prioridades". "Quiero que Buenos Aires vuelva a ser una tierra de esperanza", indicó.

"Muchas veces quisiste que integrara tus listas y dije que no", le dijo Lammens a Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta, cruzó a Matías Lammens por sus críticas a la distribución del presupuesto porteño y el candidato del Frente de Todos le respondió: "Muchas veces quisiste que integrara tus listas y dije que no".

Luego de que Lammens preguntara por detalles del presupuesto local, el mandatario porteño le cuestionó que estaba "comparando peras con manzanas".

"Desde hace años trabajamos juntos en el Bajo Flores, yo en la Ciudad y vos en San Lorenzo, nunca me hiciste ni un comentario de la política social del Gobierno ¿Volverías a apoyar el trabajo que hicimos juntos en el Bajo Flores?", afirmó Rodríguez Larreta.

Al responder, Lammens resaltó: "Muchas veces quisiste que integrara tus listas pero te dije que tenía otras miradas y otras prioridades".

Te puede interesar Los medios se preparan para la "era Alberto": nuevos cálculos de pauta y realineamiento político

"Se puso más picante el debate, por suerte", bromeó a continuación el candidato de Consenso Federal, Matías Tombolini.

Qué dijeron de vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo

Larreta le preguntó a Larreta por el objetivo de la Ciudad de ser carbono neutral para 2050. Tombolini le contestó: "Me parece que a la ciudad le falta afrontar muchos desafíos. La posibilidad de usar termotanques solares, pero para 2050 falta mucho y la ciudad gasta mucho en juntar nuestra basura de forma ineficiente y cara. Proponemos un modelo como el de San Francisco donde reciclan los residuos".

Luego habló Larreta: "Las inundaciones cesaron porque pensamos en el futuro y contra el cambio climático. Cambiamos la ciudad a Leds. Más de la mitad de la ciudad separa los residuos. Vamos a promover el sistema de paneles solares. Este es el futuro de la ciudad".

A continuación, Solano le preguntó a Larreta: "Sobre el empleo quiero preguntarte. En la Ciudad hay 18 mil trabajadores del Estado precarizados. ¿Cómo el estado puede violar las leyes laborales?".

"La Ciudad firmó el pacto fiscal en 2017. No podemos aumentar la planta", respondió Larreta. "Sólo docentes para las escuelas nuevas y con los policías. Sí estamos estudiando generar una planta transitoria donde tengan los mismos derechos sociales. En esto sí estamos trabajando y coincido contigo. De hecho en este mandato construimos 10 mil viviendas en esta ciudad.

Salud, educación, cultura y desarrollo humano

"La salud y la educación hacen una ciudad más igualitaria", dijo Rodríguez Larreta, quien destacó que en su mandato se construyeron "54 escuelas".

"Proponemos sumar 19 más, seis de ellas con jardín. Todas las secundarias serán apuntadas al futuro. También vamos a jerarquizar la formación docente. Y en términos de salud todos los vecinos tendrán un centro de salud a quince minutos de su casa, con la historia clínica digital", añadió.

"Horacio, te escuché atentamente, quisiera saber cuánto vas a destinar en salud y educación", le preguntó Lammens.

Te puede interesar Video: atan a un auto y arrastran a un político que no cumplió las promesas de campaña

El actual jefe de Gobierno le contestó: "Matías, en educación calculamos gastar 90 mil millones y en salud 80 mil millones. Todos los años viene aumentando en términos reales. Por eso arreglamos las guardias de todos los hospitales, vamos a terminar el Hospital Cobos, sumamos la segunda parte del Grierson, y tenemos un SAME que es ejemplo mundial. Son los rubros del prespuesto donde por lejos más invertimos".

Luego fue el turno de Solano: "Estos números no son ciertos. En materia educativa estamos en crisis. Forma parte de una política pedagógica. La secundaria del futuro la resisten todos los pibes, que la rebautizaron como 'sin futuro', porque es una secundaria que da conocimientos elementales y manda a los pibes a laburar. En nuestra propuesta está anular. Nadie quiere esta secundaria del futuro. Es la escuela de la precarización laboral. Queremos una educación laica, ciencia, sin oscurantismo de la iglesia. No queremos curas que reemplacen a los docentes".

Tombolini le preguntó a Solano: "¿Qué pensás de usar herramientas de crowdfounding para los proyectos de financiamiento de actividades culturales?".

Solano le contestó: "Hay un proceso en el cual los trabajadores de la cultura no pueden desarrollar su tarea. Se persigue al artista callejero. Vemos como persiguen a los artistas en la calle. Hace falta apoyar a los artistas. Pero no sólo en la calle, también en el Colón. El FIT tiene una unidad y nos comprometemos a apoyar la cultura con mayor presupuesto".

Luego fue el turno de Lammens de exponer: "En estos doce años de Pro ha ido a un franco descenso del presupuesto, de ocho puntos en salud, y de 19 a 14 en educación. ¿Quiénes son los perjudicados? Los que no pueden acceder al sistema privado. Pero en realidad todos nos perjudicamos. En los hospitales faltan insumos, cuesta conseguir turnos. Vamos a trabajar en la cantidad de camas, en la cantidad de médicos. Tenemos problemas de todo tipo. Si soy jefe de gobierno la educación. No lo escucho a Horacio ser sincero sobre los problemas de salud y educación que tiene la ciudad":

Rodríguez Larreta contestó: "Matías, más allá de que no podés comparar en términos porcentuales un presupuesto que no tenía el subte ni la policía, y hoy lo tiene, estás comparando peras con manzanas, y vos sabés de números. Durante años trabajamos juntos en acción social en el bajo Flores y nunca me hiciste un comentario sobre la política social del gobierno. ¿Vos apoyarías la política que llevamos a cabo juntos en el Bajo Flores y otros barrios de la ciudad?

Lammens indicó: "Celebro tu pregunta. Nunca te hice ningún comentario, pero muchas veces me ofreciste ser candidato de tu lista y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de la política y diferentes prioridades. No tengo dudas de que la política social de la ciudad tiene muchísimos problemas. Y que la inversión en educación cayó desde 2015 después del presupuesto. No tiene que ver sólo con la seguridad sino con la desinversión. Me hubiera gustado tener el presupuesto antes de venir acá. Hubiera sido más justo. No es justo esconder los números. Lo mismo que pasó con el mapa del delito. Me fijé hoy, antes de venir. Hicieron un recorte para los diarios y no podemos tener información para venir a debatir. Esto no es bueno".

Tombolini, por su parte dijo: "Nuestra propuesta es implementar la telemedicina. Usar el celular para desagotar las guardias, para hacer un videollamado con tu número. A Horacio le encantan las tablets con nuestros abuelos. Proponemos dar pulseras para monitorear a los pacientes".

Luego Solano le preguntó a Tombolini si estaba de acuerdo con separar a la iglesia del Estado: "Estoy de acuerdo", respondió Tombolini.

"La idea del gobierno es incorporar robótica para resolver el problema de la educación. Yo soy profe, les cuesta entender un texto. Hay que hacer una revolución educativa escuchando de verdad a los chicos, a los profesores.