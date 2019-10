"Alberto Fernández va a tomar las decisiones y quizás ese sea el problema"

El exfuncionario K dijo que no desearía formar parte del gobierno del candidato del Frente de Todos, pero advirtió que estarán "observando atentamente"

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, advirtió que el mayor problema de Alberto Fernández como presidente será que él tome las decisiones, en una nueva declaración espinosa de uno de los kirchneristas más duros contra el "ungido" candidato presidencial de Cristina Kirchner.

"Alberto va a mandar y va a tomar las decisiones, quizás ese sea el problema. ¿Se entiende la sutileza?", dijo en declaraciones televisivas.

Y aseguró que "solamente quien no conoce" al candidato de Frente de Todos "puede pensar que él no va a tomar las decisiones".

Moreno negó rotundamente su posible participación en un eventual gobierno de Fernández diciendo que "ni él lo desea ni yo lo deseo".

En el mismo sentido, explicó sin mucho detalle cierta desavenencia con el candidato: "Ya hemos trabajado oportunamente. Hace 30 años que nos conocemos, huelgan las palabras en este caso, es obvio por qué no. Hay que reconocer y ser caballero: ni de parte de él ni de parte mía".

El exfuncionario del gobierno de Cristina Kichner advirtió que "nosotros vamos a estar observando atentamente el gobierno de Alberto" y dejó claras ciertas dudas sobre la "lealtad" del candidato: "Si las decisiones que Alberto Fernández va a tomar no están dentro del movimiento nacional justicialista, tenemos nuestros interrogantes. Si las decisiones son de la cantera del peronismo, no tengan duda de que estas no, pero las próximas navidades van a ser extraordinarias".