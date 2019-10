Con La Matanza bajo agua, Vidal y Magario intensifican la guerra de acusaciones

Los miles de evacuados que dejó el último temporal en de la Provincia de Buenos Aires se metieron como cuña en la campaña electoral

Y no es un fenómeno nuevo. A todos les vino a la mente el recuerdo de 2015, cuando las inundaciones contribuyeron para la victoria de Vidal en la provincia y para la derrota a nivel nacional de Daniel Scioli, quien justo había viajado a Italia en plena crisis y la entonces presidenta Cristina Kirchner lo obligó a volver.

Sin embargo, ahora no parece haber una búsqueda de beneficio electoral por la vía de marcar presencia en la asistencia a la población afectada, sino que la guerra se centra en culpar a la otra parte por la falta de obras hídricas. Es por eso que en las redes sociales y en los medios levanta temperatura la controversia sobre cómo fue el manejo de los fondos y el plan de obras evitar los anegamientos en los municipios.

Y las imágenes que circularon en los últimos días fueron muy duras, en especial en La Matanza, distrito encabezado por la candidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario, donde aún hay unos 5.000 evacuados.

Allí, se concentró un gran operativo de evacuación y emergencia. Pero también surgen acusaciones hacia la gestión de María Eugenia Vidal, quien intenta -luego de una debacle electoral en las PASO- retener la gobernación.

No obstante, la situación también fue aprovechada por los militantes de Cambiemos que compararon esta situación con lo sucedido en la ciudad de La Plata, que en 2013 vivió una inundación trágica que dejó unos 90 muertos, pero que seis años más tarde pudo soportar la lluvia intensa sin que se produjeran inconvenientes mayores, gracias a la obra de entubamiento del arrojo El Gato, el mismo que Cristina Kirchner con militantes de La Cámpora había visitado cuando estaba enfrentada con el entonces gobernador Scioli.

El macrismo apunta contra Magario

En este contexto, la figura de la intendente Magario aparece como el blanco perfecto para las críticas del macrismo. La candidata a vicegobernadora representa todo contra lo que el gobierno quiere apuntar: encarna la continuidad de décadas de gestión peronista, en una administración siempre sospechada de irregularidades, que no resuelve problemas crónicos de marginalidad y que, además, intentó sacar provecho propio de obras hechas por el gobierno municipal, como el metrobus.

Y aquí se pusieron en el centro de la escena las obras hidráulicas, piezas fundamentales para evitar las inundaciones. Muchos intendentes se quejan porque ni la Nación ni la Provincia hicieron suficientes inversiones al respecto, pero tanto Mauricio Macri como Vidal sacan a relucir las obras realizadas, en muchos casos apelando a la ironía contra los jefes comunales intendentes que tienen fondos pero no los invirtieron.

Entonces, el blanco de las críticas es Magario, quien está al frente del distrito más populoso del conurbano bonaerense.

Durante la marcha del "Sí, se puede" celebrada el martes en Pergamino, la gobernadora se refirió de forma particular a las inundaciones que se están viviendo parte de la provincia, sobre todo en La Matanza, lo que despertó varias críticas.

"Un día teníamos el agua acá y no me olvido porque estuve acá caminando con el agua acá", dijo la gobernadora señalándose las piernas.

"Hoy tenemos la estación de bombeo para que los bomberos no se tengan que meter más en el agua", continuó la funcionaria.

En ese momento, el propio Macri le susurró "no se inunda más" y Vidal retomó: "Ahora viene la parte en la que digo no se inunda más. No, todavía en algunos lugares se inunda pero ya empezaron las obras".

El caso de La Plata es el "caballito de batalla" del oficialismo para hacer frente a las críticas por las inundaciones. El intendente local, Julio Garro, celebró el último fin de semana que las obras a partir de las cuales se entubó el arroyo El Gato funcionaron "correctamente" en el municipio.

Además, en ese distrito se hicieron obras en el Arroyo el Maldonado y los Derivadores que fueron ejecutadas con fondos de Nación y Provincia, aunque aseguran que el municipio ayudó ejecutando obras hídricas complementarias, retenes para el agua y más de 500 desagües con fondos propios.

Desde Cambiemos buscan exponer el caso de La Plata en contraste con lo que sucede en La Matanza, donde a raíz del temporal muchos barrios quedaron tapados por el agua.

No obstante, la municipalidad del oeste del Gran Buenos Aires informó que está garantizando el suministro de alimentos, la atención médica, la distribución de medicamentos según diagnósticos y la contención con actividades didácticas y recreativas para niñas, niños y adolescentes que están en los centros de evacuados.

El escenario de lluvias extraordinarias, con más de 250 milímetros caídos, ha desencadenado una situación de extrema complejidad, que obligó a multiplicar esfuerzos, señalaron voceros de la municipalidad.

El Comité de Crisis del Municipio, encabezado por la intendenta Verónica Magario, realizó las tareas de prevención desde que el viernes se conoció la alerta meteorológica y continuó con asistencia de los evacuados y afectados por el temporal.

Voceros del gobierno de María Eugenia Vidal dijeron que están asistiendo en un trabajo coordinado entre el ministerio de Desarrollo Social Provincial, la subsecretaría de Emergencias y la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad bonaerense, y los municipios afectados.

Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que informa que el Gobierno nacional está colaborando a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) para brindar asistencia a los pobladores.

En este contexto, desde el municipio dijeron que "la ayuda que ha enviado el Estado Provincial es limitada, ya que no llega al 1% de los recursos que el Municipio está destinando a esta emergencia".

En las últimas horas comenzó a circular un listado de las principales obras hidráulicas que consideran necesarias por parte de la Provincia. En el municipio hablan de la continuación de las obras de 11 reservorios que se encontraban en ejecución y que fueron frenados por Nación, desde Acumar y aseguran que esas obras tenían como principal función evitar las inundaciones, beneficiando a las localidades de González Catán, Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere.

En el listado mencionan, entre otras, a la rectificación de la desembocadura del Arroyo Don Mario para beneficiar a Laferrere, la reconstrucción del Arroyo Maldonado para beneficiar a San Justo, la obra hidráulica en González Catán, el reservorio del Arroyo Mollins con compuertas y estación de bombeo para beneficiar a Villa Celina, y el Arroyo Dupuy para Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo.

Sin embargo, la información del municipio es contradictoria con la de los gobiernos nacional y provincial.

Cambiemos busca exponer la a Magario, quien se queja por la falta de obras pero La Matanza tenía hasta agosto un plazo fijo por 10 mil millones de pesos que, según argumentaron desde el oficialismo, podrían haber sido utilizados para evitar esta situación.

Además, el macrismo menciona las obras en el municipio, especialmente el entubado del Arroyo Maldonado en Ramos Mejía, que ya está terminada. Además, indican que están haciendo tareas de reconstrucción de pavimentos, algún sumidero, terminaciones, que llevarán aproximadamente un mes y medio más de trabajo.

Por otro lado, se produjo una furiosa guerra de comunicación para imponer el tema de quién tiene la culpa y quién está haciendo más en la emergencia.

Los canales de televisión y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con acusaciones cruzadas de un lado y del otro.

Así se vio en el duro cruce que protagonizaron la diputada nacional de Cambiemos, Paula Oliveto y el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.

Oliveto cuestionó a la intendenta Verónica Magario por la falta de obras para prevenir la situación, pero el dirigente del kirchnerismo salió al cruce de la legisladora: "Debería salir a timbrear en el conubarno".

En ese marco, la diputada compartió una dura crítica contra la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, por la situación que se vive en el lugar. "¿Y si Magario saca la plata de las obras que tiene en la bicicleta financiera y la pone al servicio de la gente? Qué pena me da los que no luchan por cambiar lo malo y son sumisos al que los usa", cuestionó la legisladora oficilista.

¿Y si Magario saca la plata de las obras que tiene en la bicicleta financiera y la pone al servicio de la gente? Que pena me da los que no luchan por cambiar lo malo y son sumisos al que los usa... — Paula Oliveto (@pau_oliveto) October 14, 2019

Pero la crítica no quedó allí y Fernández salió en defensa de la compañera de fórmula de Axel Kicillof. "Me pregunto: Esta señora ¿lee lo que escribe? ¿Bicicleta financiera? Debería salir a timbrear en el conurbano con Toto Caputto y Nico Dujovne", expresó Aníbal Fernández.

ME PREGUNTO...

Esta señora ¿lee lo que escribe? ¿Bicicleta financiera?

Debería salir a timbrear en el conurbano con Toto Caputto y Nico Dujovne! https://t.co/cRTyE9prbt — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 14, 2019

En redes sociales, Magario compartió imágenes trabajando desde los centros operativos y de logística de La Matanza, trabajando para auxiliar a las familias afectadas.

"Estamos reunidos desde la mañana con el Comité de Crisis para evaluar las distintas situaciones provocadas por las inundaciones e implementar el protocolo de contingencia. Nuestro personal está en la calle trabajando arduamente", aseguró.